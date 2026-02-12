Quentin Girardin est le nouveau président des Jeunes agriculteurs jurassiens

Élu mercredi soir, il succède à Christophe Von Däniken à la tête de l’organisation de défense ...
Quentin Girardin est le nouveau président des Jeunes agriculteurs jurassiens

Élu mercredi soir, il succède à Christophe Von Däniken à la tête de l’organisation de défense professionnelle.

Transmission de témoin entre Christophe Von Däniken (à g.) et Quentin Girardin. (Photo : Jeunes agriculteurs jurassiens) Transmission de témoin entre Christophe Von Däniken (à g.) et Quentin Girardin. (Photo : Jeunes agriculteurs jurassiens)

Changement de tête pour les Jeunes agriculteurs jurassiens. Réunis en assemblée générale mercredi soir, ils ont élu Quentin Girardin à la présidence. Âgé de 25 ans et domicilié à Glovelier où il travaille au sein de l’exploitation familiale, il succède à Christophe Von Däniken qui a occupé cette fonction durant quatre ans au sein de l’organisation de défense professionnelle. « Durant son mandat, Quentin Girardin aura pour mission de poursuivre le rassemblement des jeunes agriculteurs de la région afin qu’ils puissent partager leurs préoccupations, échanger leurs idées et émettre des propositions concernant le monde agricole dans son ensemble », souligne le communiqué. La situation préoccupante du prix du lait constitue actuellement l’un des dossiers prioritaires. /comm-emu


