Salon interjurassien de la formation : 220 métiers à découvrir à Moutier

Trouver sa voie parmi 220 métiers : l'opportunité proposée aux jeunes de la région au 13e Salon interjurassien de la formation. L’événement bisannuel aura lieu du mercredi 4 au dimanche 8 mars 2026 au Forum de l’Arc à Moutier. Près de 10'000 visiteurs sont attendus, notamment les élèves de 9e et 10e Harmos, leurs enseignants, leurs parents et le grand public. « On se rend compte que les jeunes ont parfois une vision un peu restrictive des différents métiers possibles et là l’idée est d’ouvrir le champ des possibles, peut-être aussi de les rendre attentifs à des métiers qu’ils n’avaient pas en tête », explique le président du Salon interjurassien de la formation Pierre-Alain Berret.

Organisé par le Groupement interprofessionnel JU/BE (GIP), le salon réunit les partenaires de la formation des cantons du Jura et de Berne ainsi que des organisations professionnelles et des entreprises régionales. La ville de St-Imier, « véritable pôle de formation régional », sera l’hôte d’honneur de cette édition, aux côtés des métiers liés au cheval, précise le communiqué des organisateurs.