Salon interjurassien de la formation : 220 métiers à découvrir à Moutier

Le 13e Salon interjurassien de la formation se tient du mercredi 4 au dimanche 8 mars 2026 au Forum de l’Arc à Moutier. Près de 10'000 visiteurs sont attendus pour découvrir 220 métiers.
Trouver sa voie parmi 220 métiers : l'opportunité proposée aux jeunes de la région au 13e Salon interjurassien de la formation. L’événement bisannuel aura lieu du mercredi 4 au dimanche 8 mars 2026 au Forum de l’Arc à Moutier. Près de 10'000 visiteurs sont attendus, notamment les élèves de 9e et 10e Harmos, leurs enseignants, leurs parents et le grand public. « On se rend compte que les jeunes ont parfois une vision un peu restrictive des différents métiers possibles et là l’idée est d’ouvrir le champ des possibles, peut-être aussi de les rendre attentifs à des métiers qu’ils n’avaient pas en tête », explique le président du Salon interjurassien de la formation Pierre-Alain Berret.
Organisé par le Groupement interprofessionnel JU/BE (GIP), le salon réunit les partenaires de la formation des cantons du Jura et de Berne ainsi que des organisations professionnelles et des entreprises régionales. La ville de St-Imier, « véritable pôle de formation régional », sera l’hôte d’honneur de cette édition, aux côtés des métiers liés au cheval, précise le communiqué des organisateurs.
Pierre-Alain Berret « Un événement moderne et actuel. »
Le cheval à l’honneur
Les métiers liés au cheval seront à découvrir pour la première fois. Soins, sport équestre ou formation professionnelle : plusieurs jeunes cavaliers de la région témoigneront lors de la partie officielle. « Cela nous donne la possibilité de montrer une multitude de métiers qui tournent autour des chevaux », se réjouit Dehlia Oeuvray-Smits, membre du comité de travail qui met sur pied ce stand.
« Le cheval est dans le cœur des Jurassiens. »
Les métiers de la transition énergétique seront aussi mis en avant à travers un quiz interactif. L'accent sera aussi mis sur les enjeux liés à l’utilisation des outils numériques et de l’intelligence artificielle. Le « village santé » prendra de l’ampleur. Ambulancier, infirmier ou assistant en soins et santé communautaire, podologue, ergothérapeute : les jeunes pourront tester des activités et échanger avec des apprentis et des professionnels. L’égalité sera aussi au cœur de l’événement grâce à un stand mobile invitant les jeunes à « casser les codes et à oser tous les métiers ».
Conférence sur l’intelligence artificielle, démonstrations de robots, entretiens d’embauche fictifs ou concours professionnels complètent le programme. Pour s'inscrire à ces différentes activités rendez-vous sur le site internet du Salon de la formation. Objectif : aider les jeunes à s’orienter et susciter des vocations dans une région où l’offre de formation se veut large et diversifiée. /comm-mlm-emu