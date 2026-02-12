Touche créative pour Piano à Saint-Ursanne

Quand les bruissements du Doubs donnent le ton. Les créations originales seront au coeur de la 23e édition de Piano à Saint-Ursanne. Le festival a présenté sa programmation jeudi matin. Il se déploiera du 31 juillet au 11 août dans le cloître de la collégiale. Le rendez-vous des amoureux du piano propose 14 concerts autours du fil rouge thématique « Créations ».
Vincent Baume, directeur artistique, a choisi cette année de collaborer avec le compositeur français Benoît Menut afin d’offrir au public l’occasion de découvrir trois opus en exclusivité. Vincent Baume estime que « c’est l’un des meilleurs, un compositeur très en vue ». En insistant sur les créations originales, le directeur artistique souhaite offrir un nouveau souffle au festival puisque « c’est une chose relativement rare dans ce genre d'événement culturel ».
Vincent Baume : « C’est l’un des meilleurs. »
Benoît Menut, figure reconnue de la création contemporaine
Benoît Menut revêt plusieurs casquettes : compositeur mais aussi pianiste et interprète. Régulièrement programmé sur les scènes européennes, le musicien a accepté avec plaisir l’invitation du comité d’organisation. Les réflexions entretenues par le festival autour de la manière de valoriser l'environnement et le patrimoine a sensiblement orienté sa décision. Le compositeur français aime « l’histoire du festival et sa volonté de s’inscrire dans la tradition et dans la modernité ». Une région dans laquelle « il se sent bien » et emmerveillé par la « bienveillance » des lieux et des personnes.
Benoît Menut : « Tous les festivales ne font pas de la création. »
Le Doubs comme point d'ancrage artistique
Benoît Menut s’est inspiré de la nature jurassienne pour composer ses trois œuvres avec un regard particulier sur le Doubs. Un morceau s’appelle « La Rivière », elle s’articule autour de stations géographiques importantes comme la source et le saut du Doubs. « L’inspiration vient directement d’endroits magnifiques » nous confie le pianiste breton, particulièrement touché par la symbolique du cours d’eau qui « relie nos deux pays ». Pour retranscrire ses sensations en musique, Benoît Menut a notamment pris des photos et des notes durant ses balades. Chaque lieu porte une énergie que le compositeur souhaite faire revivre à travers ses créations musicales.
Benoît Menut : « Elle sera réussie cette œuvre si elle donne envie aux gens d’aller voir ces beaux endroits. »
Interpréter un classique c'est aussi un acte de création
Le directeur artistique du festival Vincent Baume rappelle que la thématique « Créations » de cette édition englobe également « les œuvres interprétées qui sont aussi des recréations ».
Les spectateurs auront l’opportunité de voir se produire des artistes de renommée internationale et des talents émergents comme Arielle Beck et Kevin Chen. La collégiale de Saint-Ursanne s'illuminera de rouge du 31 juillet au 11 août prochain. /nje