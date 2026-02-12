Touche créative pour Piano à Saint-Ursanne

Quand les bruissements du Doubs donnent le ton. Les créations originales seront au coeur de la 23e édition de Piano à Saint-Ursanne. Le festival a présenté sa programmation jeudi matin. Il se déploiera du 31 juillet au 11 août dans le cloître de la collégiale. Le rendez-vous des amoureux du piano propose 14 concerts autours du fil rouge thématique « Créations ».

Vincent Baume, directeur artistique, a choisi cette année de collaborer avec le compositeur français Benoît Menut afin d’offrir au public l’occasion de découvrir trois opus en exclusivité. Vincent Baume estime que « c’est l’un des meilleurs, un compositeur très en vue ». En insistant sur les créations originales, le directeur artistique souhaite offrir un nouveau souffle au festival puisque « c’est une chose relativement rare dans ce genre d'événement culturel ».