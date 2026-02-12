Un vol de barrières en plein jour à Porrentruy

Le chantier de la Rochette en face de la gare de Porrentruy a subi un vol. Samedi dernier, entre 9h45 et 10h30, un camion blanc avec une remorque s’est garé devant le site et au moins quatre hommes ont tranquillement emporté une centaine de barrières de chantier. Des vidéos de caméras de surveillance à proximité des lieux ont été analysées par la police. La police municipale lance d’ailleurs un appel à témoin. Toute information utile peut être transmise au 032 465 77 22.

Mathieu Eckenspieller, administrateur de Rochette Investissement SA, propriétaire du terrain, n’est pas étonné que personne n’est interpelé ces voleurs. Les passants ont, selon lui, pensé que c’était une nouvelle étape sur ce chantier. Il y a quelques semaines, la parcelle a été nettoyée des déchets qui avaient été entreposés sur le site par un squatteur, en prévision de la démolition des bâtiments. La société Rochette Investissement souhaite y développer un projet immobilier comprenant une banque, un hôtel, des logements et des commerces. /ncp