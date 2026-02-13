Coghuf disparaissait il y a 50 ans mais le Jura reste imprégné de ses œuvres

Le peintre et sculpteur Ernst Stocker est décédé le 13 février 1976 à Muriaux où il s’était installé pour laisser éclore ses créations. Son fils Alain Stocker se souvient de l’homme mais aussi de l’artiste qui a profondément marqué la terre jurassienne qu’il aimait tant.
Coghuf a laissé une empreinte indélébile dans le Jura. Ce vendredi 13 février marque les 50 ans de la mort de l’artiste d’origine bâloise qui s’était établi à Muriaux en 1934 avec son épouse et ses dix enfants. Le peintre et sculpteur, de son vrai nom Ernst Stocker, est notamment connu pour ses œuvres liées à la lutte contre le projet de place d’armes aux Franches-Montagnes, et aussi pour ses vitraux qui habillent les églises de Soubey, Lajoux ou encore Mettembert. Son héritage est grand pour la culture jurassienne. Son souvenir est puissant chez Alain Stocker, fils de Coghuf. L’habitant des Bois se souvient précisément de ce vendredi 13 février 1976, jour du décès de son père. Lui aussi artiste, il témoigne d’une relation « privilégiée » avec un « père sévère et exigeant mais juste. Quelqu’un qui avait beaucoup de connaissances ».
Alain Stocker, fils de Coghuf : « Je pense qu’il a fait rayonner la culture dans le Jura. »
Coghuf a posé ses valises dans les Franches-Montagnes pour profiter du calme ambiant et laisser libre cours à son imagination artistique. Ses œuvres, tant les peintures que les vitraux, resplendissent encore dans de nombreux lieux jurassiens mais aussi bernois. Il a laissé derrière lui un héritage « très riche (…) et il a fait rayonner la culture dans le Jura. »
Une imposante exposition sur Coghuf est en préparation
Toute une vie d’artiste sera bientôt exposée dans le Jura. Pour commémorer les 50 ans de la disparition de Coghuf, le Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont, le Musée jurassien des arts à Moutier et le Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy préparent une rétrospective consacrée au peintre et sculpteur. Selon le commissaire de l’exposition Yves Guignard, la manifestation se tiendra en parallèle dans les trois musées du 4 septembre au 31 janvier prochains. Et puis l’atelier de Coghuf à Muriaux et une maison privée de collectionneurs au Bémont seront ouverts au public pour des visites guidées. /nmy