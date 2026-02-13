Coghuf disparaissait il y a 50 ans mais le Jura reste imprégné de ses œuvres

Coghuf a laissé une empreinte indélébile dans le Jura. Ce vendredi 13 février marque les 50 ans de la mort de l’artiste d’origine bâloise qui s’était établi à Muriaux en 1934 avec son épouse et ses dix enfants. Le peintre et sculpteur, de son vrai nom Ernst Stocker, est notamment connu pour ses œuvres liées à la lutte contre le projet de place d’armes aux Franches-Montagnes, et aussi pour ses vitraux qui habillent les églises de Soubey, Lajoux ou encore Mettembert. Son héritage est grand pour la culture jurassienne. Son souvenir est puissant chez Alain Stocker, fils de Coghuf. L’habitant des Bois se souvient précisément de ce vendredi 13 février 1976, jour du décès de son père. Lui aussi artiste, il témoigne d’une relation « privilégiée » avec un « père sévère et exigeant mais juste. Quelqu’un qui avait beaucoup de connaissances ».