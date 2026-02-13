Des prestations communales disponibles sur le Guichet virtuel

Le Guichet virtuel cantonal héberge les premières prestations communales. Les attestations de domicile, d’établissement et de séjour peuvent être commandées en ligne dès ce vendredi dans neuf communes pilotes jurassiennes, selon un communiqué transmis par le Canton du Jura. Cette annonce avait déjà été faite lors du premier Forum Cyber des Communes en novembre dernier. Les demandes de ces documents s’effectueront donc sur le Guichet virtuel et seront ensuite délivrées « dans l’espace personnel sécurisé de l’utilisateur ». Les émoluments qui restent fixés par les communes peuvent également être payés en ligne.

Le déploiement de ce système se poursuivra « progressivement et devrait s’achever d’ici la fin de l’été 2026 ». Toutes les communes jurassiennes vont ainsi proposer ces services à leur population. La mise en œuvre de ces prestations marque « une étape importante dans la mutualisation des services numériques entre le Canton et les communes ». L’Etat assume l’entier des coûts du programme de cyberadministration pour cette phase de lancement. Le financement sera partagé avec les communes dès 2027.





Le lancement d’un deuxième cycle de projets

Le canton du Jura annonce également le lancement d’un deuxième cycle de projets. Ce dernier prévoit notamment « la possibilité pour les citoyens d’annoncer en ligne l’arrivée d’un chien dans leur ménage ». Une évolution des prestations existantes est également prévue. Elle intègrera « l’apposition d’une certification électronique directement sur les documents délivrés » afin de renforcer leur valeur juridique et leur usage numérique. /comm-fwo