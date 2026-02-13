« Japon : Art Manga » l’Harmonie Shostakovich en voyage au pays du soleil levant

Avec 65 musiciens, un directeur invité, Aurélien Darbellay, et deux instruments traditionnels ...


Avec 65 musiciens, un directeur invité, Aurélien Darbellay, et deux instruments traditionnels du Japon, l’Harmonie Shostakovich nous invite à un voyage musical à apprécier de vendredi à dimanche au Théâtre du Jura.

Hideaki Tsuji musicien professionnel accompagne l'Harmonie Shostakovich avec son shamisen, sorte de luth à trois cordes.

L’harmonie Shostakovich présente une nouvelle série de concerts, vendredi, samedi et dimanche sur la grande scène du Théâtre du Jura à Delémont. L’ensemble d’excellence évolue aujourd’hui avec 65 musiciens de tout l’Arc jurassien, et propose chaque année un concert évènement avec chaque fois un directeur différent, et des invités musiciens prestigieux.

Cette année, l’harmonie Shostakovich nous emmène au Japon avec des musiques de mangas, mais le répertoire nous fera voyager à travers le monde. Les sons des « shamisen » instrument à 3 cordes et les « shakuhachi » flûtes traditionnelles du Japon joués par Hideaki Tsuji et Jean-François vont sans aucun doute plonger le public dans le monde des mangas japonais. Les instruments sont authentiques et joués par des maîtres en la matière.

Aurélien Darbellay est le directeur invité de cette nouvelle série de concerts, et il se réjouit de diriger des musiques qu’il a lui-même arrangées, des partitions reflétant l’univers des mangas.

 

Aurélien Darbellay : « Les instruments traditionnels japonais sont utilisés dans un contexte musical plutôt moderne »

Ecouter le son

« Japon, Art Manga », les concerts de l’harmonie Shostakovich à découvrir vendredi et samedi à 20 heures et dimanche à 17 heures au Théâtre du Jura à Delémont. /jmp


Actualisé le

 

