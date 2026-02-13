L’ancien président du bureau de vote de Moutier condamné pour fraude électorale

Un ancien conseiller municipal et président du bureau de vote lors du scrutin de 2017 a été condamné en décembre dernier par la justice bernoise pour avoir fermé les yeux sur les pratiques de tourisme électoral de son fils, révèle ce vendredi la Berner Zeitung.
L’ancien président du bureau de vote de Moutier, en fonction lors du scrutin sur l’appartenance cantonale de 2017, a été condamné en décembre dernier par ordonnance pénale pour fraude électorale, révèle ce vendredi la Berner Zeitung. Dominique Baillif (dont le nom n’est pas cité dans l’article), également conseiller municipal à l’époque, aurait laissé son fils pratiquer du tourisme électoral. En tant que président du bureau de vote, « il devait veiller à ce qu’aucune personne non autorisée ne soit inscrite au registre des électeurs. Il aurait pourtant toléré que son fils transfère officiellement ses papiers à Moutier quelques mois avant la votation, sans y avoir de domicile politique », relatent les journaux bernois du groupe Tamedia. Le fils avait alors son domicile à Fribourg. L’ordonnance pénale prononce une peine de 7200 francs d’amende avec sursis de deux ans, l’ancien conseiller municipal devra néanmoins « s’acquitter d’une amende et de frais de justice à hauteur de 2'380 francs », précise la Berner Zeitung. Il a, depuis, quitté le conseil municipal, n’a plus de fonction politique et ne réside plus dans la cité prévôtoise. /jpi