L’ancien président du bureau de vote de Moutier condamné pour fraude électorale

L’ancien président du bureau de vote de Moutier, en fonction lors du scrutin sur l’appartenance cantonale de 2017, a été condamné en décembre dernier par ordonnance pénale pour fraude électorale, révèle ce vendredi la Berner Zeitung. Dominique Baillif (dont le nom n’est pas cité dans l’article), également conseiller municipal à l’époque, aurait laissé son fils pratiquer du tourisme électoral. En tant que président du bureau de vote, « il devait veiller à ce qu’aucune personne non autorisée ne soit inscrite au registre des électeurs. Il aurait pourtant toléré que son fils transfère officiellement ses papiers à Moutier quelques mois avant la votation, sans y avoir de domicile politique », relatent les journaux bernois du groupe Tamedia. Le fils avait alors son domicile à Fribourg. L’ordonnance pénale prononce une peine de 7200 francs d’amende avec sursis de deux ans, l’ancien conseiller municipal devra néanmoins « s’acquitter d’une amende et de frais de justice à hauteur de 2'380 francs », précise la Berner Zeitung. Il a, depuis, quitté le conseil municipal, n’a plus de fonction politique et ne réside plus dans la cité prévôtoise. /jpi