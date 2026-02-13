Les journaux de Carnaval sont sortis de presse

Ils sont toujours très attendus : les journaux de Carnaval sortent de presse en cette fin de semaine. De quoi lancer les festivités comme il se doit. Entre anecdotes villageoises et politiciens égratignés, les différentes revues de la région ne manquent pas de piquant. Notre rédaction vous fait la revue de presse des éditions de cette année, marquée notamment par les élections cantonales.

Comme de coutume, quatre revues ont été publiées dans la Vallée : Le Pierrot à Delémont, le Coq à Haute-Sorne, le Renardeau futé à Rebeuvelier et le Guéguelon à Courtételle.