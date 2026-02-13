Les journaux de Carnaval sont sortis de presse

La presse carnavalesque est fraîchement sortie et s’en donne à cœur joie. La satire est au rendez-vous dans les différents journaux que la rédaction de RFJ a décortiqué pour vous.

Ils sont toujours très attendus : les journaux de Carnaval sortent de presse en cette fin de semaine. De quoi lancer les festivités comme il se doit. Entre anecdotes villageoises et politiciens égratignés, les différentes revues de la région ne manquent pas de piquant. Notre rédaction vous fait la revue de presse des éditions de cette année, marquée notamment par les élections cantonales.

Comme de coutume, quatre revues ont été publiées dans la Vallée : Le Pierrot à Delémont, le Coq à Haute-Sorne, le Renardeau futé à Rebeuvelier et le Guéguelon à Courtételle.

Tour d’horizon des journaux satiriques vadais avec Loïc Georgy :

Direction les Franches-Montagnes, qui disposent également de quatre représentants de la presse carnavalesque : le Pic-Bois aux Bois, le Mâlïn aux Breuleux, le Poilie au Noirmont et le Piccus à Saignelégier.

Quelques extraits croustillants des journaux taignons avec Nicolas Meusy :

On s’en va en Ajoie avec le To’Porren. Le journal de Carnaval s’en donne à cœur joie pour égratigner les Bruntrutains, nommés ici les Cochonvilains, mais aussi le reste des Ajoulots et même de tout le Jura. Bien évidemment, les récentes élections cantonales ont permis d’étayer les pages du journal satirique.

La revue de presse du journal ajoulot avec Nancy Chapuis :

