Redevance SSR à 200 francs : notre débat

La population suisse est appelée à se prononcer une nouvelle fois sur le financement de la SSR. L’initiative populaire « 200 francs, ça suffit ! » déposée par un comité composé de représentants de l’UDC, de l’Union suisse des arts et métiers et du PLR, vise à réduire de manière significative le montant de la redevance.

Pour ses partisans, les 335 francs actuels représentent une charge trop importante pour les ménages. Une baisse à 200 francs permettrait, selon eux, d’alléger la facture et de contraindre la SSR à se recentrer sur ses missions essentielles. Les opposants redoutent au contraire un affaiblissement du service public audiovisuel.

Pour vous forger une opinion, RFJ vous propose un débat avec le député UDC au Parlement jurassien Stéphane Girardin qui soutient le texte comme son parti et le président de la SSR-Jura, Pierre Chételat. /alr-mlm