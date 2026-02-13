Redevance SSR à 200 francs : notre débat

Le peuple suisse votera le 8 mars sur l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit ! », qui ...
Redevance SSR à 200 francs : notre débat

Le peuple suisse votera le 8 mars sur l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit ! », qui propose de ramener la redevance radio-TV de 335 à 200 francs. RFJ vous propose un débat pour mieux comprendre les enjeux de cette nouvelle votation.

Le président de la SSR-Jura, Pierre Chételat et le député UDC au Parlement jurassien Stéphane Girardin débattent de l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit ! » Le président de la SSR-Jura, Pierre Chételat et le député UDC au Parlement jurassien Stéphane Girardin débattent de l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit ! »

La population suisse est appelée à se prononcer une nouvelle fois sur le financement de la SSR. L’initiative populaire « 200 francs, ça suffit ! » déposée par un comité composé de représentants de l’UDC, de l’Union suisse des arts et métiers et du PLR, vise à réduire de manière significative le montant de la redevance.

Pour ses partisans, les 335 francs actuels représentent une charge trop importante pour les ménages. Une baisse à 200 francs permettrait, selon eux, d’alléger la facture et de contraindre la SSR à se recentrer sur ses missions essentielles. Les opposants redoutent au contraire un affaiblissement du service public audiovisuel.

Pour vous forger une opinion, RFJ vous propose un débat avec le député UDC au Parlement jurassien Stéphane Girardin qui soutient le texte comme son parti et le président de la SSR-Jura, Pierre Chételat. /alr-mlm

Notre débat sur l’initiative « 200 francs, ça suffit ! » :

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Le monde en cause » : une femme à la tête de l’Église anglicane

« Le monde en cause » : une femme à la tête de l’Église anglicane

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 09:30

« L’autre revue de presse » : vite une patte de lapin !

« L’autre revue de presse » : vite une patte de lapin !

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 08:47

Touche créative pour Piano à Saint-Ursanne

Touche créative pour Piano à Saint-Ursanne

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 08:21

Quatre ans et demi de prison pour l’auteur des coups de couteau près du centre d’asile de Bure

Quatre ans et demi de prison pour l’auteur des coups de couteau près du centre d’asile de Bure

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 17:31

Articles les plus lus

Flashé à 109 km/h au lieu de 50 à Vicques

Flashé à 109 km/h au lieu de 50 à Vicques

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 14:23

Quatre ans et demi de prison pour l’auteur des coups de couteau près du centre d’asile de Bure

Quatre ans et demi de prison pour l’auteur des coups de couteau près du centre d’asile de Bure

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 17:31

Touche créative pour Piano à Saint-Ursanne

Touche créative pour Piano à Saint-Ursanne

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 08:21

Redevance SSR à 200 francs : notre débat

Redevance SSR à 200 francs : notre débat

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 09:37

Flashé à 109 km/h au lieu de 50 à Vicques

Flashé à 109 km/h au lieu de 50 à Vicques

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 14:23

Salon interjurassien de la formation : 220 métiers à découvrir à Moutier

Salon interjurassien de la formation : 220 métiers à découvrir à Moutier

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 14:49

Michel Darbellay à la tête du Service de l’économie rurale

Michel Darbellay à la tête du Service de l’économie rurale

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 15:36

Un vol de barrières en plein jour à Porrentruy

Un vol de barrières en plein jour à Porrentruy

Région    Actualisé le 12.02.2026 - 16:17