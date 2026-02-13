Retraité poussé sous un train à Granges : suspect arrêté

L'homme soupçonné d'avoir poussé un homme retraité sur les voies en gare de Granges Nord a ...
L'homme soupçonné d'avoir poussé un homme retraité sur les voies en gare de Granges Nord a été arrêté. Les faits s'étaient produits dimanche dernier.

Le suspect arrêté est un homme de 56 ans. (Photo : illustration / libre de dro Le suspect arrêté est un homme de 56 ans. (Photo : illustration / libre de dro

La police soleuroise a arrêté un Allemand âgé de 56 ans, soupçonné d'avoir poussé sous un train un retraité, dimanche dernier en gare de Granges Nord. Ce dernier avait été héliporté à l'hôpital avec de graves blessures. Le travail des enquêteurs a permis d'arrêter le suspect, indique la police soleuroise vendredi. Dimanche dernier, ce dernier aurait poussé le retraité sur une voie ferroviaire depuis un quai au moment où un train entrait en gare.

La victime de l'agression a été grièvement blessée aux jambes. Avant de s'en prendre à lui, le suspect lui avait demandé de l'argent ainsi qu'à d'autres personnes. /ATS


 

