Audit mené à la FRI

La Fondation rurale interjurassienne fait l’objet d’un audit qui pourrait mener à des ajustements organisationnels. Les conclusions sont attendues au printemps.

Un audit est actuellement mené au sein de la FRI. (Photo : archives) Un audit est actuellement mené au sein de la FRI. (Photo : archives)

Un audit est actuellement mené à la Fondation rurale interjurassienne (FRI) sur son organisation. Mandatée par le Conseil de fondation, l’enquête a débuté en septembre à la demande du personnel. La démarche s’inscrit dans le cadre des 20 ans de l’institution, de réflexions sur son avenir, mais doit également servir à anticiper plusieurs départs à la retraite au sein de la direction, selon l’édition du jour du Quotidien jurassien

Estimé à plusieurs dizaines de milliers de francs, l’audit pourrait alimenter la réflexion stratégique de la FRI et permettre des ajustements au niveau de l’organisation, selon le président de l’institution. Christian Tschanz, également vice-président de la Chambre d’agriculture du Jura bernois, précise qu’il n’y a pas de problèmes graves. Les conclusions sont attendues au printemps. Active à Courtemelon et à Loveresse, la FRI forme notamment des agriculteurs. /ech


