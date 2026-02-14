Effondrement d’une vieille maison inoccupée à Chevenez

Une bâtisse s’est effondrée ce samedi dans la commune de Haute-Ajoie. L’événement n’a pas fait ...
Effondrement d’une vieille maison inoccupée à Chevenez

Une bâtisse s’est effondrée ce samedi dans la commune de Haute-Ajoie. L’événement n’a pas fait de blessé.

La maison qui s'est effondrée à Chevenez ce samedi était inoccupée. La maison qui s'est effondrée à Chevenez ce samedi était inoccupée.

Une maison s’est effondrée aujourd’hui à Chevenez, selon nos informations confirmées par les autorités de la commune de Haute-Ajoie. La bâtisse était très vieille et inoccupée. Par conséquent, aucun blessé n’est à déplorer. Au moment de l’écriture de ces lignes, la commune de Haute-Ajoie n’avait pas encore réussi à joindre le propriétaire de la maison pour lui annoncer l’événement. /tbe


 

Actualités suivantes

Une clique éphémère fait vibrer Courtételle

Une clique éphémère fait vibrer Courtételle

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 17:23

Les nouveaux visages de Festi’look

Les nouveaux visages de Festi’look

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 16:00

Guznag fait gazouiller Les Planchettes

Guznag fait gazouiller Les Planchettes

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 16:07

Audit mené à la FRI

Audit mené à la FRI

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 13:05

Articles les plus lus

Audit mené à la FRI

Audit mené à la FRI

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 13:05

Solidarité prévôtoise avec les sinistrés portugais

Solidarité prévôtoise avec les sinistrés portugais

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 13:06

Les nouveaux visages de Festi’look

Les nouveaux visages de Festi’look

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 16:00

Guznag fait gazouiller Les Planchettes

Guznag fait gazouiller Les Planchettes

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 16:07

Coghuf disparaissait il y a 50 ans mais le Jura reste imprégné de ses œuvres

Coghuf disparaissait il y a 50 ans mais le Jura reste imprégné de ses œuvres

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 17:44

Audit mené à la FRI

Audit mené à la FRI

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 13:05

Solidarité prévôtoise avec les sinistrés portugais

Solidarité prévôtoise avec les sinistrés portugais

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 13:06

Guznag fait gazouiller Les Planchettes

Guznag fait gazouiller Les Planchettes

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 16:07