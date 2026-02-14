Effondrement d’une vieille maison inoccupée à Chevenez

Une maison s’est effondrée aujourd’hui à Chevenez, selon nos informations confirmées par les autorités de la commune de Haute-Ajoie. La bâtisse était très vieille et inoccupée. Par conséquent, aucun blessé n’est à déplorer. Au moment de l’écriture de ces lignes, la commune de Haute-Ajoie n’avait pas encore réussi à joindre le propriétaire de la maison pour lui annoncer l’événement. /tbe