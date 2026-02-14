Guznag fait gazouiller Les Planchettes

Le sujet de l’exposition est bien particulier pour l’illustrateur : « Je dois dire que j’ai certainement appris à dessiner en recopiant les oiseaux dans les livres qu’on me montrait quand j’étais gamin. J’ai observé ces bestioles depuis que je suis tout petit, je les dessine toujours, à 40 ans ! » Et il ne fait pas que de les dessiner, Guznag, puisqu’il les propose également au public, et dans un EMS. Un contexte particulier pour un artiste ? Réponse : « Le gros avantage, c’est que c’est ouvert tous les jours, et que ce ne sont pas forcément des gens qui viennent voir mon travail qui y seront confrontés. Ça met aussi un petit peu de vie dans ce bâtiment, je suis content de participer aux événements qui se déroulent ici. » Que les curieux se rassurent : le grand public peut lui aussi admirer les dessins de Guznag, tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h aux Planchettes, et ce jusqu’au 26 avril. Et tiens, pourquoi pas prolonger cette visite à quelques pas de l’institution, dans le Jardin botanique de Porrentruy, où d’autres animaux de la région, « croqués » par un certain Guznag… /tbe