L’artiste ajoulot expose dès ce samedi une quarantaine de dessins d’oiseaux caricaturaux dans ...
Guznag fait gazouiller Les Planchettes

L’artiste ajoulot expose dès ce samedi une quarantaine de dessins d’oiseaux caricaturaux dans la galerie de l’EMS bruntrutain.

Guznag prend la pose devant quelques-uns des dessins d'oiseaux qu'il expose dans la galerie des Planchettes à Porrentruy. Guznag prend la pose devant quelques-uns des dessins d'oiseaux qu'il expose dans la galerie des Planchettes à Porrentruy.

« CUI-CUI, dessins de Guznag ». Voilà le nom de l’exposition qui a investi la galerie de l’EMS Les Planchettes à Porrentruy. Elle fait la part belle aux oiseaux observables dans la région, sous un trait caricatural et humoristique. Rien d’étonnant : la quarantaine de dessins de volatiles accrochée provisoirement dans le foyer pour personnes âgées est l’œuvre de Guznag, artiste bruntrutain bien connu et reconnu de ses concitoyens. « J’essaie toujours d’apporter un petit peu d’humour, un côté un petit peu grotesque à mes sujets, parce que ça m’amuse », explique un Guznag, qui, en riant, va même jusqu’à dire qu’il expose « des dessins d’oiseaux mal faits ».

Guznag : « Des dessins d’oiseaux bien faits, il y en a énormément. Pour l’occasion, j’ai proposé des dessins d’oiseaux mal faits ! »

Ecouter le son

Le sujet de l’exposition est bien particulier pour l’illustrateur : « Je dois dire que j’ai certainement appris à dessiner en recopiant les oiseaux dans les livres qu’on me montrait quand j’étais gamin. J’ai observé ces bestioles depuis que je suis tout petit, je les dessine toujours, à 40 ans ! » Et il ne fait pas que de les dessiner, Guznag, puisqu’il les propose également au public, et dans un EMS. Un contexte particulier pour un artiste ? Réponse : « Le gros avantage, c’est que c’est ouvert tous les jours, et que ce ne sont pas forcément des gens qui viennent voir mon travail qui y seront confrontés. Ça met aussi un petit peu de vie dans ce bâtiment, je suis content de participer aux événements qui se déroulent ici. » Que les curieux se rassurent : le grand public peut lui aussi admirer les dessins de Guznag, tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h aux Planchettes, et ce jusqu’au 26 avril. Et tiens, pourquoi pas prolonger cette visite à quelques pas de l’institution, dans le Jardin botanique de Porrentruy, où d’autres animaux de la région, « croqués » par un certain Guznag… /tbe

Guznag : « J’ai beaucoup d’admiration pour les gens qui travaillent dans les foyers pour personnes âgées ».

Ecouter le son


Actualisé le

 

