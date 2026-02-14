Les nouveaux visages de Festi’look

Lorsqu’ils ont vu l’annonce sur les réseaux sociaux, ils n’ont pas hésité longtemps avant de sauter sur l’occasion. Pascal Haegeli et Sylvie Chapuis, fervents passionnés de carnaval, ont repris la boutique de location de costumes en ce début d’année. « On en a discuté et on était les deux motivés », explique Pascal.

Depuis la mi-décembre, ils ont entièrement transformé le magasin de quelques 3'500 costumes, tout en jonglant avec leur emploi respectif. « C’est un nouveau défi pour nous », confie Sylvie.