Les nouveaux visages de Festi’look

À Courfaivre, Sylvie Chapuis et Pascal Haegeli, véritables passionnés de carnaval, ont repris ...
À Courfaivre, Sylvie Chapuis et Pascal Haegeli, véritables passionnés de carnaval, ont repris les rênes de la boutique de costumes en début d’année. Entre la mise en place du magasin et les préparatifs liés au carnaval, le couple a vécu un début d’année à cent à l’heure.

Sylvie Chapuis et Pascal Haegeli ont repris la boutique de déguisements au 1er janvier 2026.

Lorsqu’ils ont vu l’annonce sur les réseaux sociaux, ils n’ont pas hésité longtemps avant de sauter sur l’occasion. Pascal Haegeli et Sylvie Chapuis, fervents passionnés de carnaval, ont repris la boutique de location de costumes en ce début d’année. « On en a discuté et on était les deux motivés », explique Pascal.

Depuis la mi-décembre, ils ont entièrement transformé le magasin de quelques 3'500 costumes, tout en jonglant avec leur emploi respectif. « C’est un nouveau défi pour nous », confie Sylvie.

Pascal Haegeli : « C’est un peu compliqué parce qu’on travaille tous les deux à côté et on fait encore les chars de carnaval. »

Alors que les festivités de carnaval battent leur plein dans la région ce week-end, les nouveaux propriétaires savent qu’ils auront encore du pain sur la planche : ils se chargeront eux-mêmes du nettoyage des costumes.

Sylvie Chapuis : « Ils doivent nous les ramener non lavés. »

À terme, le couple envisage d’ouvrir la boutique en semaine et le samedi, de proposer un service en ligne ainsi que davantage d’accessoires à la vente. Ils souhaiteraient également développer des partenariats avec les écoles ou les EMS : « C’est à creuser », sourit Sylvie. /mlm


 

