Solidarité prévôtoise avec les sinistrés portugais

Rosaria Capucho Valentino a déjà approché plusieurs entreprises prévôtoises. Le but est de trouver des matériaux qui permettront de réparer, dans l'urgence, le toit des habitations sinistrées : panneaux en bois, bâches, rouleaux de plastique, colle en tube, mousse expansive. Avec l'aide de deux amis, Paula et Jorge Simoes, ainsi qu'avec le soutien de la communauté catholique de Moutier, la mère de famille espère remplir un camion qui doit quitter la Prévôté ce mardi. Les personnes qui souhaitent livrer du matériel sont invitées à se rendre à la Maison des Oeuvres, ce samedi de 9h à 16h, ou dimanche et lundi de 16h à 18h. Les produits de première nécessité sont également recherchés, des aliments non périssables aux produits d'hygiène en passant par les duvets et couvertures. /oza