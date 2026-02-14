Solidarité prévôtoise avec les sinistrés portugais

Après les importantes inondations qui ont frappé le centre du Portugal ces derniers jours, une Prévôtoise a décidé d'agir. Une collecte de matériel a été lancée. Un camion ralliera mardi la péninsule ibérique.
Le Portugal reste en état d’alerte après des jours de pluies diluviennes et d’importantes inondations. Les dégâts sont considérables, et la détresse de la population a suscité un élan de solidarité jusqu’à Moutier. Bien qu’elle n’ait pas de famille dans les zones sinistrées, une ressortissante portugaise a décidé de lancer une collecte de matériel pour venir en aide à ses compatriotes. Rosaria Capucho Valentino ne pouvait pas rester les bras croisés : « La détresse de ces gens est difficile à supporter. Il fallait que je fasse quelque chose, à mon niveau. »
« Il faut du matériel pour réparer les toits. »
Rosaria Capucho Valentino a déjà approché plusieurs entreprises prévôtoises. Le but est de trouver des matériaux qui permettront de réparer, dans l'urgence, le toit des habitations sinistrées : panneaux en bois, bâches, rouleaux de plastique, colle en tube, mousse expansive. Avec l'aide de deux amis, Paula et Jorge Simoes, ainsi qu'avec le soutien de la communauté catholique de Moutier, la mère de famille espère remplir un camion qui doit quitter la Prévôté ce mardi. Les personnes qui souhaitent livrer du matériel sont invitées à se rendre à la Maison des Oeuvres, ce samedi de 9h à 16h, ou dimanche et lundi de 16h à 18h. Les produits de première nécessité sont également recherchés, des aliments non périssables aux produits d'hygiène en passant par les duvets et couvertures. /oza