Solidarité prévôtoise avec les sinistrés portugais

Après les importantes inondations qui ont frappé le centre du Portugal ces derniers jours, ...
Solidarité prévôtoise avec les sinistrés portugais

Après les importantes inondations qui ont frappé le centre du Portugal ces derniers jours, une Prévôtoise a décidé d'agir. Une collecte de matériel a été lancée. Un camion ralliera mardi la péninsule ibérique. 

Rosaria Capucho Valentino a contacté Caritas Portugal pour connaître les besoins de la population. Rosaria Capucho Valentino a contacté Caritas Portugal pour connaître les besoins de la population.

Le Portugal reste en état d’alerte après des jours de pluies diluviennes et d’importantes inondations. Les dégâts sont considérables, et la détresse de la population a suscité un élan de solidarité jusqu’à Moutier. Bien qu’elle n’ait pas de famille dans les zones sinistrées, une ressortissante portugaise a décidé de lancer une collecte de matériel pour venir en aide à ses compatriotes. Rosaria Capucho Valentino ne pouvait pas rester les bras croisés : « La détresse de ces gens est difficile à supporter. Il fallait que je fasse quelque chose, à mon niveau. »

« Il faut du matériel pour réparer les toits. »

Ecouter le son

Rosaria Capucho Valentino a déjà approché plusieurs entreprises prévôtoises. Le but est de trouver des matériaux qui permettront de réparer, dans l'urgence, le toit des habitations sinistrées : panneaux en bois, bâches, rouleaux de plastique, colle en tube, mousse expansive. Avec l'aide de deux amis, Paula et Jorge Simoes, ainsi qu'avec le soutien de la communauté catholique de Moutier, la mère de famille espère remplir un camion qui doit quitter la Prévôté ce mardi. Les personnes qui souhaitent livrer du matériel sont invitées à se rendre à la Maison des Oeuvres, ce samedi de 9h à 16h, ou dimanche et lundi de 16h à 18h. Les produits de première nécessité sont également recherchés, des aliments non périssables aux produits d'hygiène en passant par les duvets et couvertures. /oza


 

Actualités suivantes

Coghuf disparaissait il y a 50 ans mais le Jura reste imprégné de ses œuvres

Coghuf disparaissait il y a 50 ans mais le Jura reste imprégné de ses œuvres

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 17:44

Retraité poussé sous un train à Granges : suspect arrêté

Retraité poussé sous un train à Granges : suspect arrêté

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 17:32

Pas de restrictions dans les bars jurassiens pour Carnaval

Pas de restrictions dans les bars jurassiens pour Carnaval

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 16:38

Des prestations communales disponibles sur le Guichet virtuel

Des prestations communales disponibles sur le Guichet virtuel

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 11:34

Articles les plus lus

L’ancien président du bureau de vote de Moutier condamné pour fraude électorale

L’ancien président du bureau de vote de Moutier condamné pour fraude électorale

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 11:01

Des prestations communales disponibles sur le Guichet virtuel

Des prestations communales disponibles sur le Guichet virtuel

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 11:34

« Chaud Devant » : Serge Surgand

« Chaud Devant » : Serge Surgand

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 12:15

Pas de restrictions dans les bars jurassiens pour Carnaval

Pas de restrictions dans les bars jurassiens pour Carnaval

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 16:38