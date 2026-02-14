Une clique éphémère fait vibrer Courtételle

Rassembler des musiciens de toute la Suisse romande et au-delà pour former une clique. C’est le projet un peu fou de la guggen éphémère OFQP, acronyme de « On ne fait que passer ». Cet ensemble un peu particulier s’est créé spécifiquement pour animer le cortège du Carnaval de Guéguelleville samedi après-midi.
Reportage
OFQP ne s'est pas laissé intimider par le froid et la pluie. Les musiciens sont venus pour réchauffer l'ambiance, sur le plan musical, mais pas que...
Durant sa courte existence, la guggen éphémère compte d'ailleurs bien profiter de l'esprit festif des Jurassiens, réputé selon certains membres bien au-delà des frontières cantonales. /mmt