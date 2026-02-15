Carnaval : profiter sans abîmer son audition, c’est possible

Alors que la période de carnaval a commencé dans la région, la protection de l’ouïe est au centre des préoccupations. Esteban Tesouro, audioprothésiste chez Optic 2000 à Tramelan, met en garde contre les risques liés à la musique amplifiée, aux enceintes et aux instruments. « À partir de 80 décibels, on commence à abîmer les oreilles », explique-t-il.

Selon l’assureur Suva, les niveaux sonores mesurés durant le Carnaval atteignent en moyenne entre 100 et 105 décibels. Le risque concerne aussi bien les musiciens que le public, en particulier à proximité des haut-parleurs ou des instruments. « Les trompettes et les tambours sont des instruments très puissants », souligne Esteban Tesouro.