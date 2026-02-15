Le cortège du carnaval de Delémont n’a pas manqué d’inventivité, profitant d’une embellie dans un week-end plutôt maussade et froid pour réchauffer la vieille ville. Le thème imposé, « Trissville au cœur des grandes inventions », a inspiré les décorateurs de chars : locomotive à vapeur, boussole, machines à remonter le temps ou autres inventions loufoques en tous genres ont fait le bonheur d’un public arrosé de confettis. /tbe
On a été inventif à Trissville
Le cortège du carnaval de Delémont a animé la ville ce dimanche. Thème imposé cette année ...
RFJ
