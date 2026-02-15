On a été inventif à Trissville

Le cortège du carnaval de Delémont a animé la ville ce dimanche. Thème imposé cette année ...
On a été inventif à Trissville

Le cortège du carnaval de Delémont a animé la ville ce dimanche. Thème imposé cette année : les grandes inventions. Reportage.

Le ciel s'est dégagé ce dimanche après-midi au-dessus de Delémont pour permettre au carnavaliers de profiter au maximum du cortège. Le ciel s'est dégagé ce dimanche après-midi au-dessus de Delémont pour permettre au carnavaliers de profiter au maximum du cortège.

Le cortège du carnaval de Delémont n’a pas manqué d’inventivité, profitant d’une embellie dans un week-end plutôt maussade et froid pour réchauffer la vieille ville. Le thème imposé, « Trissville au cœur des grandes inventions », a inspiré les décorateurs de chars : locomotive à vapeur, boussole, machines à remonter le temps ou autres inventions loufoques en tous genres ont fait le bonheur d’un public arrosé de confettis. /tbe

Reportage au cœur du cortège du carnaval de Trissville.

Ecouter le son

Laurent, déguisé en savant fou : « C’est un thème qui nous a inspirés. »

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Carnaval : profiter sans abîmer son audition, c’est possible

Carnaval : profiter sans abîmer son audition, c’est possible

Région    Actualisé le 15.02.2026 - 16:42

Effondrement d’une vieille maison inoccupée à Chevenez

Effondrement d’une vieille maison inoccupée à Chevenez

Région    Actualisé le 15.02.2026 - 09:35

Une clique éphémère fait vibrer Courtételle

Une clique éphémère fait vibrer Courtételle

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 17:23

Les nouveaux visages de Festi’look

Les nouveaux visages de Festi’look

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 16:00

Articles les plus lus

Les nouveaux visages de Festi’look

Les nouveaux visages de Festi’look

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 16:00

Guznag fait gazouiller Les Planchettes

Guznag fait gazouiller Les Planchettes

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 16:07

Une clique éphémère fait vibrer Courtételle

Une clique éphémère fait vibrer Courtételle

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 17:23

Effondrement d’une vieille maison inoccupée à Chevenez

Effondrement d’une vieille maison inoccupée à Chevenez

Région    Actualisé le 15.02.2026 - 09:35

Audit mené à la FRI

Audit mené à la FRI

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 13:05

Les nouveaux visages de Festi’look

Les nouveaux visages de Festi’look

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 16:00

Guznag fait gazouiller Les Planchettes

Guznag fait gazouiller Les Planchettes

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 16:07

Une clique éphémère fait vibrer Courtételle

Une clique éphémère fait vibrer Courtételle

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 17:23

Coghuf disparaissait il y a 50 ans mais le Jura reste imprégné de ses œuvres

Coghuf disparaissait il y a 50 ans mais le Jura reste imprégné de ses œuvres

Région    Actualisé le 13.02.2026 - 17:44

Audit mené à la FRI

Audit mené à la FRI

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 13:05

Solidarité prévôtoise avec les sinistrés portugais

Solidarité prévôtoise avec les sinistrés portugais

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 13:06

Guznag fait gazouiller Les Planchettes

Guznag fait gazouiller Les Planchettes

Région    Actualisé le 14.02.2026 - 16:07