« Le dossier du lundi » : l’imposition individuelle des couples mariés

L’imposition individuelle des couples mariés oppose les partisans d’une société libérale à ceux pour qui le mariage est une institution à préserver. Le peuple suisse se prononcera sur cette réforme le 8 mars prochain. Actuellement, les couples mariés sont imposés conjointement et ceux non mariés paient des impôts à titre individuel. Puisque le barème de l’impôt est progressif, les couples mariés se voient pénaliser. Une discrimination que le Tribunal fédéral avait déjà condamnée en 1984.