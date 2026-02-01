Le ski sur herbe fait son retour dans le Jura

Le nouveau Ski-Club Grandmont organisera la première course jurassienne de ski sur herbe le 27 juin à Mervelier. Résurrection d’une discipline qui a connu des adeptes, notamment à Montvoie, il y a quelques décennies.
Une course de ski dans le Jura le 27 juin ! Oui, vous avez bien lu, en plein été. C'est une course de ski sur herbe que lance le nouveau Ski-Club Grandmont à Mervelier. Résurrection d'une vieille discipline née dans les années 50 en Allemagne et en Autriche, et qui a connu quelques adeptes dans le Jura notamment sur les hauteurs de Fontenais à Montvoie. À Mervelier, cette idée, pour le coup pas complètement givrée, est née dans l’esprit de ce skieur invétéré qu’est Randy Bloque. « Mon père avait acheté en 1975 une paire de skis sur herbe, elle traînait dans son garage. Je l’ai ressortie et on a commencé à faire du ski sur herbe dans les pâturages avec mes enfants », raconte Randy Bloque.
« Une alternative pour les passionnés de ski. »
« Puis en me renseignant, j’ai vu qu’ils organisaient une course populaire à Marbach, dans le canton de Lucerne. Mon voisin m’a inscrit à la course. On y est allé à une quinzaine de Jurassiens... et on a décidé d’en organiser une dans le Jura ! ». Randy Bloque fonde alors le Ski-Club Grandmont pour concrétiser l’idée. Ses contacts alémaniques prévoient déjà de débarquer avec toute une délégation et quelque 80 paires de skis à louer. Le pâturage, une pente qui offre plus de 200 mètres de descente, est déjà trouvé. Et l’idée colle en plus aux nouveaux défis climatiques et au manque de neige observé ces dernières années.
Des sensations « proches du ski alpin »
« Dans les stations de la région, c’est toujours plus difficile de skier. C’est donc une alternative pour les passionnés de ski parce que les sensations sont très proches », explique Randy Bloque. Sur herbe, les skis sont plus courts et s’apparentent à des petites chenilles montées sur roulements avec lesquelles il n’est en revanche pas possible de déraper.
Randy Bloque : « Faire en sorte d'organiser ça chaque année ! »
Remise des dossards, entraînement le matin, course l’après-midi, tout est prévu. Les participants, qui peuvent déjà s'inscrire, auront peut-être même droit à la remontée mécanique. « Remonter une pâture avec des souliers de ski par 30 degrés, ce n’est pas l’idéal ! On va regarder si on peut s’équiper d’un petit téléski », sourit malicieusement Randy Bloque. De quoi ramener la folie douce d’une station de ski en plein été dans les pâturages de Mervelier. Après-ski bien évidemment compris. /jpi