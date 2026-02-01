Le ski sur herbe fait son retour dans le Jura

« Puis en me renseignant, j’ai vu qu’ils organisaient une course populaire à Marbach, dans le canton de Lucerne. Mon voisin m’a inscrit à la course. On y est allé à une quinzaine de Jurassiens... et on a décidé d’en organiser une dans le Jura ! ». Randy Bloque fonde alors le Ski-Club Grandmont pour concrétiser l’idée. Ses contacts alémaniques prévoient déjà de débarquer avec toute une délégation et quelque 80 paires de skis à louer. Le pâturage, une pente qui offre plus de 200 mètres de descente, est déjà trouvé. Et l’idée colle en plus aux nouveaux défis climatiques et au manque de neige observé ces dernières années.





Des sensations « proches du ski alpin »

« Dans les stations de la région, c’est toujours plus difficile de skier. C’est donc une alternative pour les passionnés de ski parce que les sensations sont très proches », explique Randy Bloque. Sur herbe, les skis sont plus courts et s’apparentent à des petites chenilles montées sur roulements avec lesquelles il n’est en revanche pas possible de déraper.