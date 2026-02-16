Porrentruy submergée de demandes liées au stationnement

Le nombre important de demandes est aussi lié à la durée de l’abonnement choisi. Contrairement aux attentes, les automobilistes concernés optent souvent pour la formule au mois qu’ils renouvèlent tous les 30 jours. « On pensait que les usagers allaient directement commander pour trois mois, six mois ou une année, ça aurait été plus facile pour l’un et pour l’autre, mais là les gens testent les différentes possibilités de stationnement. » Il faut préciser que les autorités bruntrutaines ont décidé de n’accorder aucun rabais pour les abonnements à long terme.





La Colombière délaissée

Parmi les premiers effets constatés avec cette nouvelle politique, la fréquentation différente des parkings de Porrentruy : « Le parc principal de la Colombière était à saturation auparavant. Il est désormais à moitié rempli. Par contre, celui de la rue Achille-Merguin en face du magasin Denner est très occupé. » Les nombreuses zones nécessitent aussi plus de surfaces à contrôler, mais les effectifs de la police municipale sont restés stables. « On planifie des contrôles. Ce ne sera pas quotidiennement », avoue le commissaire Dominique Vallat. /rce