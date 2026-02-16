Porrentruy submergée de demandes liées au stationnement

La modification des règles introduite au début de l’année a conduit à une forte demande en ...
Porrentruy submergée de demandes liées au stationnement

La modification des règles introduite au début de l’année a conduit à une forte demande en abonnements. Sur le terrain, la fréquentation de certains parkings a changé.

Le parking de la Rue Achille-Merguin est particulièrement fréquenté. Le parking de la Rue Achille-Merguin est particulièrement fréquenté.

La ville de Porrentruy doit faire face à une avalanche de demandes d’autorisation de stationnement. C’est la conséquence de l’introduction d’une nouvelle politique de parcage entrée en vigueur au 1er janvier, puis de la reprise des contrôles sur toutes les zones en février. Plus de 800 autorisations ont été déposées. La police doit également faire face à de nombreuses demandes de renseignements afin de trouver l’abonnement de stationnement le plus approprié. « On reçoit beaucoup de demandes par internet, c’est le plus facile à traiter, mais aussi passablement de téléphones et de demandes à l’accueil à la police pour poser des questions », explique Dominique Vallat, le commissaire de Porrentruy. Celui-ci ne cache pas que le programme pour faire les demandes sur internet doit encore être amélioré pour être plus efficace. « Je demande juste un peu de patience à ceux qui attendent le traitement de leur dossier. »

Dominique Vallat : « Avec nos petits contrôles, les gens ont compris qu’ils devaient contracter un abonnement. »

Ecouter le son

Le nombre important de demandes est aussi lié à la durée de l’abonnement choisi. Contrairement aux attentes, les automobilistes concernés optent souvent pour la formule au mois qu’ils renouvèlent tous les 30 jours. « On pensait que les usagers allaient directement commander pour trois mois, six mois ou une année, ça aurait été plus facile pour l’un et pour l’autre, mais là les gens testent les différentes possibilités de stationnement. » Il faut préciser que les autorités bruntrutaines ont décidé de n’accorder aucun rabais pour les abonnements à long terme.


La Colombière délaissée

Parmi les premiers effets constatés avec cette nouvelle politique, la fréquentation différente des parkings de Porrentruy : « Le parc principal de la Colombière était à saturation auparavant. Il est désormais à moitié rempli. Par contre, celui de la rue Achille-Merguin en face du magasin Denner est très occupé. » Les nombreuses zones nécessitent aussi plus de surfaces à contrôler, mais les effectifs de la police municipale sont restés stables. « On planifie des contrôles. Ce ne sera pas quotidiennement », avoue le commissaire Dominique Vallat. /rce


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Café des Arts » : le spectacle qui écoute enfin la parole des enfants

« Café des Arts » : le spectacle qui écoute enfin la parole des enfants

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 10:44

« Le dossier du lundi » : l’imposition individuelle des couples mariés

« Le dossier du lundi » : l’imposition individuelle des couples mariés

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 10:45

« Rendez-vous sport » : la famille du tchoukball réunie à Delémont

« Rendez-vous sport » : la famille du tchoukball réunie à Delémont

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 10:12

« Les Nouvelles du champ » : Joé Cattin

« Les Nouvelles du champ » : Joé Cattin

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 06:38

Articles les plus lus

On a été inventif à Trissville

On a été inventif à Trissville

Région    Actualisé le 15.02.2026 - 18:56

« Les Nouvelles du champ » : Joé Cattin

« Les Nouvelles du champ » : Joé Cattin

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 06:38

« Rendez-vous sport » : la famille du tchoukball réunie à Delémont

« Rendez-vous sport » : la famille du tchoukball réunie à Delémont

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 10:12

« Le dossier du lundi » : l’imposition individuelle des couples mariés

« Le dossier du lundi » : l’imposition individuelle des couples mariés

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 10:45

Carnaval : profiter sans abîmer son audition, c’est possible

Carnaval : profiter sans abîmer son audition, c’est possible

Région    Actualisé le 15.02.2026 - 16:42

On a été inventif à Trissville

On a été inventif à Trissville

Région    Actualisé le 15.02.2026 - 18:56

« Les Nouvelles du champ » : Joé Cattin

« Les Nouvelles du champ » : Joé Cattin

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 06:38

« Rendez-vous sport » : la famille du tchoukball réunie à Delémont

« Rendez-vous sport » : la famille du tchoukball réunie à Delémont

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 10:12

Effondrement d’une vieille maison inoccupée à Chevenez

Effondrement d’une vieille maison inoccupée à Chevenez

Région    Actualisé le 15.02.2026 - 09:35

Carnaval : profiter sans abîmer son audition, c’est possible

Carnaval : profiter sans abîmer son audition, c’est possible

Région    Actualisé le 15.02.2026 - 16:42

On a été inventif à Trissville

On a été inventif à Trissville

Région    Actualisé le 15.02.2026 - 18:56

Michaël Ferreira : entre grande humilité et critique de l’ordre établi

Michaël Ferreira : entre grande humilité et critique de l’ordre établi

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 08:30