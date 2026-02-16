« Rendez-vous sport » : la famille du Tchoukball réunie à Delémont

Le tchoukball était à l’honneur à Delémont en ce week-end de carnaval. La Blancherie a accueilli les championnats suisses juniors samedi et des manches de la Coupe de Suisse des élites dimanche. Delémont Blizzard s’est hissé en quarts de finale grâce à une victoire 3-1 contre la réserve de Val-de-Ruz. Les Jurassiens ont ensuite dû s’avouer vaincus contre la « une » du même club 3-0. Delémont Thunder, la deuxième équipe de la capitale, s’est de son côté inclinée en huitièmes de finale contre Genève 3-0. /cra