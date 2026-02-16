Un char de Rai-Tiai-Tiai bichonné à Bure

Le Rai-Tiai-Tiai se prépare en Ajoie. Les jeunes et moins jeunes vont réveiller les Ajoulots dans la nuit de lundi à mardi lors de cette tradition carnavalesque. Les participants sont ensuite attendus à Porrentruy au petit matin pour un tour de ville et pour un concours du plus beau char. Mise sur pied il y a quelques années, cette compétition bon enfant a le mérite d’encourager la décoration des convois du Rai-Tiai-Tiai. À Bure, une société a spécialement été créée pour cette manifestation. Depuis deux ans, ils ne sont plus que trois à s’investir dans les préparatifs, mais seront ensuite accompagnés pour la nuit. Léa Joray est la secrétaire de la société du char du Rai-Tiai-Tiai de Bure. Cette année, c’est le thème de l’Oktoberfest qui a été retenu pour la décoration. Un tracteur tirera une plateforme qui transporte une sorte de chalet en bois sur 3 mètres de large pour 8 mètres de long et presque 4 mètres de haut. Pour parvenir à être prêt le jour J, la petite équipe a commencé les préparatifs il y a plus mois. « On est très fier ! c’est quelque chose d’énorme pour nous. Ça fait plusieurs mois qu’on est dessus donc c’est vraiment une très grande fierté pour nous trois », relève la jeune femme. Le précédent comité avait remporté à quelques reprises le prix du plus beau char. La nouvelle équipe espère aussi se démarquer cette année : « on aimerait vraiment réussir à l’avoir après c’est bon enfant donc si on ne l’obtient pas, ce n’est pas grave ».