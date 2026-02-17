Confettis, sourires et éclaircies au cortège des enfants à Bassecourt

Les enfants sont passés entre les gouttes…mais pas entre les confettis. Le cortège de carnaval des enfants à Bassecourt s’est déroulé mardi après-midi. La météo a été plutôt clémente pour la manifestation qui a réuni environ 400 petites têtes blondes, 700 personnes au total, selon les organisateurs. La clique des Débâtchies de Haute-Sorne a mis de l’ambiance lors du cortège composé cette année de cinq chars, soit deux de plus que l’année précédente. « L’oranger » est un classique du répertoire carnavalesque que la clique a forcément joué. « Les gens la réclament, on est obligé de la faire. On la joue très très très souvent, peut-être un peu trop », sourit la meneuse des Débâtchies. Le Roi du Carnaval du Jura avoue qu’il faut tenir le rythme et que « c’est très fatigant mais un énorme plaisir ».