Confettis, sourires et éclaircies au cortège des enfants à Bassecourt

Cinq chars et la clique des Débâtchies ont animé le cortège de carnaval des enfants à Patadorf qui célébrait sa 70e édition du Carnaval du Jura sous le thème des « seventies ».

Les enfants sont passés entre les gouttes…mais pas entre les confettis. Le cortège de carnaval des enfants à Bassecourt s’est déroulé mardi après-midi. La météo a été plutôt clémente pour la manifestation qui a réuni environ 400 petites têtes blondes, 700 personnes au total, selon les organisateurs. La clique des Débâtchies de Haute-Sorne a mis de l’ambiance lors du cortège composé cette année de cinq chars, soit deux de plus que l’année précédente. « L’oranger » est un classique du répertoire carnavalesque que la clique a forcément joué. « Les gens la réclament, on est obligé de la faire. On la joue très très très souvent, peut-être un peu trop », sourit la meneuse des Débâtchies. Le Roi du Carnaval du Jura avoue qu’il faut tenir le rythme et que « c’est très fatigant mais un énorme plaisir ».

Patadorf célébrait cette année sa 70e édition du Carnaval du Jura, sous le thème des « seventies ». Un « thème assez vite accepté » lorsqu’il a été proposé en assemblée générale, explique le président du Carnaval du Jura. Laurent Haegeli relève que cette année, il y a deux chars de plus que l’année passée au cortège des enfants. « Ça dépend de la grandeur de la plateforme et de comment on peut accueillir les enfants en sécurité sur les chars », explique-t-il. Avec la présence d’extincteurs sur les chars, le féru de carnaval souligne que la sécurité a toujours prévalu. /ech

Laurent Haegeli : « On n’a pas attendu qu’il y ait un drame comme ça pour mettre la sécurité en avant. »

