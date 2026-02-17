Dans la peau d’un bleu au Baitchai

Le Baitchai a animé la nuit dans les Franches-Montagnes. Cette tradition de carnaval consiste à déambuler dans les villages taignons pour chasser les mauvais esprits. A Montfaucon, onze personnes ont partagé un repas à l’Auberge de la Gare au Pré-Petitjean avant d’enfiler leur tunique blanche et d’agripper leurs instruments pour entamer leur ronde jusqu’à l’aube ce mardi. Parmi elles, notre journaliste et correspondant aux Franches-Montagnes. Nicolas Meusy est originaire d'Ajoie et vit dans la commune montfalconnaise depuis un peu plus de trois ans. Il a décidé cette année de participer à son premier Baitchai. L’occasion de se glisser dans la peau d’un bleu. /nmy