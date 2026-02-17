Dans la peau d’un bleu au Baitchai

Notre journaliste Nicolas Meusy a vécu dans la nuit de lundi à mardi son tout premier Baitchai ...
Notre journaliste Nicolas Meusy a vécu dans la nuit de lundi à mardi son tout premier Baitchai. Il a chassé les mauvais esprits à Montfaucon avec dix autres participants. Reportage.

Notre journaliste a intégré le Baitchai de Montfaucon en compagnie de dix participants motivés à perpétuer cette tradition. Notre journaliste a intégré le Baitchai de Montfaucon en compagnie de dix participants motivés à perpétuer cette tradition.

Le Baitchai a animé la nuit dans les Franches-Montagnes. Cette tradition de carnaval consiste à déambuler dans les villages taignons pour chasser les mauvais esprits. A Montfaucon, onze personnes ont partagé un repas à l’Auberge de la Gare au Pré-Petitjean avant d’enfiler leur tunique blanche et d’agripper leurs instruments pour entamer leur ronde jusqu’à l’aube ce mardi. Parmi elles, notre journaliste et correspondant aux Franches-Montagnes. Nicolas Meusy est originaire d'Ajoie et vit dans la commune montfalconnaise depuis un peu plus de trois ans. Il a décidé cette année de participer à son premier Baitchai. L’occasion de se glisser dans la peau d’un bleu. /nmy

Reportage : Découvrir le Baitchai de l’intérieur.

Ecouter le son


 

