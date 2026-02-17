Tramelan : l'auteur présumé de plusieurs incendies interpellé

L'auteur présumé de quatre incendies à Tramelan dans le Jura bernois, dont trois en quelques heures, a été identifié par la police cantonale et interpellé. Il a avoué les faits et devra répondre de ses actes devant la justice.

Après son interpellation, une procédure pénale a été ouverte contre cet homme de 34 ans domicilié dans le canton de Berne. Il fait l'objet d'une procédure pénale pour incendies intentionnels, éventuellement tentatives d'incendie intentionnel et dommages à la propriété, souligne mardi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Les quatre incendies, survenus entre décembre 2025 et janvier 2026, n'avaient pas fait de blessé. Le premier avait eu lieu le 30 décembre vers 23h15 dans une buanderie située au sous-sol d'un immeuble locatif de Tramelan. Les habitants avaient été évacués à titre préventif.

Un autre départ de feu s'était déclaré dans la buanderie du même immeuble le 24 janvier vers 20h30. Là aussi, les habitants avaient été évacués et les pompiers du Centre de renfort de Tramelan avaient pu éteindre rapidement le feu.

Deux nouveaux incendies dans le village avaient été signalés quelques heures plus tard, à savoir le 25 janvier vers 00h45 et 05h10. Dans le premier cas, une haie s'était enflammée. Dans le second, ce sont les pneus d'une remorque avaient été incendiés.

La police cantonale bernoise avait ouvert une enquête sous la direction du Minsiètre public Jura bernois-Seeland. Les enquêteurs ont pu faire un lien entre ces différents incendies en raison de la proximité temporelle des faits, de leur localisation dans le même village et d'un mode opératoire similaire. Ils ont rapidement déterminé qu'il s'agissait d'actes intentionnels. /ATS