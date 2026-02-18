L’homme qui s’est échappé de l’HJU court toujours

Suspecté de cambriolage à Miécourt, il avait échappé à la surveillance de la police cantonale jurassienne lors d’un examen à l’Hôpital du Jura à Delémont.

La police cantonale jurassienne recherche toujours un homme suspecté de cambriolage. (Photo : Police cantonale) La police cantonale jurassienne recherche toujours un homme suspecté de cambriolage. (Photo : Police cantonale)

La cavale continue pour l’homme suspecté de cambriolage à Miécourt. Interpelé lundi passé en Ajoie, après avoir d’abord refusé d’obtempérer, il avait profité d’un contrôle médical à l’Hôpital du Jura à Delémont pour échapper à la surveillance des deux agents qui l’accompagnaient. La police cantonale jurassienne n’est toujours pas parvenue à le retrouver, a confirmé mercredi à RFJ l’adjudant Yann Petignat. Les recherches sont toujours en cours, alors que l’instruction est désormais menée par le Ministère public jurassien. « Il n’y a actuellement plus de gros dispositif en place, tel que des barrages routiers par exemple, il s’agit désormais d’un travail d’enquête. Cet homme est signalé et les recherches se font avec les partenaires que sont l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et nos collègues français. Il est fort possible qu’il soit parti à l’étranger », explique Yann Petignat, qui confie qu’il n’y a pas eu de conséquences pour les deux agents qui étaient chargés de le surveiller. /emu


