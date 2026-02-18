La journée équestre de Muriaux tombe à l’eau

La météo a eu raison de la 22e édition de la journée équestre de Muriaux. Le comité d’organisation a annoncé son annulation mardi soir. Initialement prévue le 8 février, la manifestation franc-montagnarde avait déjà été reportée à ce dimanche. La décision a été prise en raison du temps annoncé et d’un terrain rendu impraticable par les précipitations de la semaine. « Cette manifestation ne serait intéressante ni pour les participants, ni pour les spectateurs, ni pour les bénévoles », relève le communiqué. /emu-emu