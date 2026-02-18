Le cinéma des Breuleux rallume les projecteurs

L’attente est sur le point de prendre fin pour le cinéma Lux aux Breuleux. La salle obscure franc-montagnarde, qui fait aussi office de salle de spectacles, rouvrira ses portes ce mercredi après quasiment une année de fermeture en raison de travaux. Le chantier a permis de rénover la scène ainsi que les loges, les coulisses et la cave situées sous les planches. Ces parties du bâtiment qui appartient à la commune n’avaient pas été retouchées depuis la création du lieu entre les années 30 et 50, alors que le cinéma et le hall d’entrée avaient profité d’un lifting il y a une vingtaine d’années. L’association cinéma Lux est composée de près d’une cinquantaine de personnes. Elle œuvre bénévolement et a profité d’un crédit de 1,2 million de francs octroyé par l’assemblée communale en novembre 2023. Les travaux, eux, ont débuté en mars 2025.