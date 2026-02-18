Le cinéma des Breuleux rallume les projecteurs

La salle obscure franc-montagnarde a été fermée pendant presque un an à cause de travaux dans ...
La salle obscure franc-montagnarde a été fermée pendant presque un an à cause de travaux dans les coulisses du bâtiment. Elle rouvre ses portes ce mercredi avec enthousiasme et optimisme.

L’attente est sur le point de prendre fin pour le cinéma Lux aux Breuleux. La salle obscure franc-montagnarde, qui fait aussi office de salle de spectacles, rouvrira ses portes ce mercredi après quasiment une année de fermeture en raison de travaux. Le chantier a permis de rénover la scène ainsi que les loges, les coulisses et la cave situées sous les planches. Ces parties du bâtiment qui appartient à la commune n’avaient pas été retouchées depuis la création du lieu entre les années 30 et 50, alors que le cinéma et le hall d’entrée avaient profité d’un lifting il y a une vingtaine d’années. L’association cinéma Lux est composée de près d’une cinquantaine de personnes. Elle œuvre bénévolement et a profité d’un crédit de 1,2 million de francs octroyé par l’assemblée communale en novembre 2023. Les travaux, eux, ont débuté en mars 2025.

Une impatience manifeste

Pour le vice-président de l’association, les onze derniers mois de fermeture ont été plutôt longs : « ça a manqué à pas mal de monde, en premier à nos bénévoles (…) ça manquait aussi à la population qui nous demandait quand allions-nous rouvrir », indique Cédric Bourquard qui, lui, s’occupe de la programmation cinématographique et qui a vu cette pause « un petit peu comme des vacances » même s’il a été très présent lors des séances de chantier.

Cédric Bourquard : « Le public va retrouver le chemin du cinéma. »

En ce qui concerne les spectateurs, Cédric Bourquard estime « que le public va retrouver le chemin du cinéma aussitôt qu’un film l’intéresse. » Il défend ce point de vue par « un effet très local d’avoir un cinéma sur place à deux minutes de la maison ». En vue de la réouverture, le programmateur a choisi des films avec l’idée « de faire un mélange de genres pour que chacun puisse trouver un film à son goût ». Le vice-président reste aussi optimiste quant à la santé des cinémas. Alors que les salles obscures romandes ont enregistré une baisse d’affluence de 15% l’an dernier, Cédric Bourquard pense que les sorties de plusieurs productions attendues vont porter les entrées en 2026 afin de retrouver « des niveaux tout à fait honorables et qui nous feront plaisir ». Et pour fêter la rénovation du bâtiment, le cinéma Lux prévoit un événement officiel le 28 mars. /nmy

Les locaux rénovés sous la scène vont notamment profiter à la troupe breulotière du Théâtre à 1’000 mètres. Les locaux rénovés sous la scène vont notamment profiter à la troupe breulotière du Théâtre à 1’000 mètres.


