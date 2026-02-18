Le cinéma des Breuleux rallume les projecteurs

L’attente est sur le point de prendre fin pour le cinéma Lux aux Breuleux. La salle obscure franc-montagnarde, qui fait aussi office de salle de spectacles, rouvrira ses portes ce mercredi après quasiment une année de fermeture en raison de travaux. Le chantier a permis de rénover la scène ainsi que les loges, les coulisses et la cave situées sous les planches. Ces parties du bâtiment qui appartient à la commune n’avaient pas été retouchées depuis la création du lieu entre les années 30 et 50, alors que le cinéma et le hall d’entrée avaient profité d’un lifting il y a une vingtaine d’années. L’association cinéma Lux est composée de près d’une cinquantaine de personnes. Elle œuvre bénévolement et a profité d’un crédit de 1,2 million de francs octroyé par l’assemblée communale en novembre 2023. Les travaux, eux, ont débuté en mars 2025.
Une impatience manifeste
Pour le vice-président de l’association, les onze derniers mois de fermeture ont été plutôt longs : « ça a manqué à pas mal de monde, en premier à nos bénévoles (…) ça manquait aussi à la population qui nous demandait quand allions-nous rouvrir », indique Cédric Bourquard qui, lui, s’occupe de la programmation cinématographique et qui a vu cette pause « un petit peu comme des vacances » même s’il a été très présent lors des séances de chantier.
Cédric Bourquard : « Le public va retrouver le chemin du cinéma. »
En ce qui concerne les spectateurs, Cédric Bourquard estime « que le public va retrouver le chemin du cinéma aussitôt qu’un film l’intéresse. » Il défend ce point de vue par « un effet très local d’avoir un cinéma sur place à deux minutes de la maison ». En vue de la réouverture, le programmateur a choisi des films avec l’idée « de faire un mélange de genres pour que chacun puisse trouver un film à son goût ». Le vice-président reste aussi optimiste quant à la santé des cinémas. Alors que les salles obscures romandes ont enregistré une baisse d’affluence de 15% l’an dernier, Cédric Bourquard pense que les sorties de plusieurs productions attendues vont porter les entrées en 2026 afin de retrouver « des niveaux tout à fait honorables et qui nous feront plaisir ». Et pour fêter la rénovation du bâtiment, le cinéma Lux prévoit un événement officiel le 28 mars. /nmy