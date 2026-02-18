Un wagon silence pour tous les trains suisses?

Le bruit dans les transports publics dépasse la simple question du confort, pour Myriam Wahli, Biennoise et initiatrice de la pétition qui demande aux CFF d’instaurer un wagon silence par train en Suisse. Le bruit peut représenter une réelle difficulté pour de nombreux pendulaires et devenir un enjeu de santé publique, alors que plus d’un million de personnes prennent le train chaque jour selon les données de l’Office fédéral de la statistique.

L’initiatrice estime qu’un espace calme permettrait de mieux récupérer après une journée de travail et de limiter la surcharge sensorielle. « Je pense que dans une société où le burn-out est en augmentation, le fait que le système nerveux puisse s’apaiser est au cœur de l’enjeu lié à notre santé», explique-t-elle.

Face à l’argument selon lequel des bouchons d’oreille ou des casques antibruit suffiraient, elle répond que ces solutions sont déjà utilisées par certaines personnes concernées. Pour elle, la responsabilité d’offrir un cadre apaisant ne devrait pas reposer uniquement sur les voyageurs.

La mesure proposée se veut simple : il s’agirait d’identifier un wagon comme espace calme, à l’image de ce qui existe déjà en 1re classe. /jse