Une voiture finit dans un muret dans les gorges de Court

Une automobiliste a perdu la maitrise de son véhicule ce mercredi. Elle et sa passagère ont été blessées.

La conductrice a percuté un muret alors qu'elle circulait en direction de Moutier. (Photo : Police cantonale jurassienne) La conductrice a percuté un muret alors qu'elle circulait en direction de Moutier. (Photo : Police cantonale jurassienne)

Un accident de la route s’est produit ce mercredi dans les gorges de Court. Une automobiliste qui circulait en direction de Moutier a perdu la maitrise de son véhicule dans une courbe à droite « vraisemblablement en raison des conditions météorologiques », selon le communiqué de la police jurassienne. La voiture a terminé sa course dans un muret situé sur la voie opposée. La conductrice et sa passagère ont été blessées suite au choc. Elles ont été prises en charge par une ambulance et conduites vers un centre hospitalier. Le trafic a été légèrement perturbé pendant environ une heure. /comm-nmy


 

