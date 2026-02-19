« En boîte » : 10 ans de TalentisLAB

La structure est née dans le Jura il y a 10 ans. Son objectif depuis ses débuts est d’accompagner ...
La structure est née dans le Jura il y a 10 ans. Son objectif depuis ses débuts est d’accompagner différents projets touristiques. TalentisLAB s’étend à présent jusque dans le Nord vaudois. 

Audrey Fassnacht dirige la structure depuis trois ans. Audrey Fassnacht dirige la structure depuis trois ans.

TalentisLAB souffle ses dix bougies. La structure de coaching en projet touristique est née il y a dix ans et a déjà soutenu des centaines de projets. Rien que l’an dernier, près de 57 prestataires ont bénéficié des services des coachs au sein des quatre cantons partenaires. Si la démarche est née dans le canton du Jura, elle s’est rapidement étendue pour des raisons notamment de financement aux cantons de Berne, Neuchâtel et Vaud. 

Rencontre avec Audrey Fassnacht, directrice de TalentisLAB

Ecouter le son

«  Ce programme est soutenu par la loi sur la politique régionale. Il vient de la Confédération et a pour but de soutenir des démarches dans des régions périphériques. Le principe, c’est qu’un franc donné par le canton correspond à un franc donné par la Confédération  », explique Audrey Fassnacht, directrice de TalentisLAB depuis trois ans. Ces soutiens sont donnés à des projets innovants durant trois ans. C’est pourquoi, la structure a décidé de s’agrandir. L’objectif à présent sera de décrocher le financement pour la période 2027-2029 et ainsi de pouvoir pérenniser la structure sans vouloir l’étendre davantage. A l’heure actuelle, plus de 250 projets ont été accompagnés par la structure, allant des Cabanes du Mont, aux conseils pour l’accueil du Tour de Romandie ou encore la mise en place de deux acrobranches dans la région. Toutefois, certains projets n’ont jamais abouti, comme le projet Land Art qui devait imaginer un futur à l’ancienne décharge de Bonfol. «  La recherche de fond n’a pas abouti. C’est typiquement un regret. Ce sont les aléas. Il y a d’autres projets portés par des personnes que l’on a vu plusieurs fois et tout d’un coup on en a plus entendu parler. Il y a des frustrations des fois, car nous ne sommes pas les porteurs de projet. On doit aussi s’adapter au rythme de chacun  », explique Audrey Fassnacht. /lge 


 

