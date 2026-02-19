Les adeptes des modèles réduits ont trouvé leur terrain à Miécourt

À la recherche d’une piste pour s’y établir durablement, le Mini Bolides Club Jura a déposé ...
À la recherche d’une piste pour s’y établir durablement, le Mini Bolides Club Jura a déposé une demande de permis pour son projet.

Le terrain de football de Miécourt, lieu prévu pour l'aménagement d'une piste pour les modèles réduits. 

Un projet de piste pour les véhicules en modèle réduit est sur le point de se concrétiser à Miécourt. Une demande de permis est parue jeudi matin dans le Journal officiel. Le site retenu de 2'000 mètres carrés se trouve à côté du terrain de football en dehors du village. L’installation d’une piste est devisée à 30'000 francs. Le Mini Bolides Club Jura, porteur du projet, déployait ses activités à Courgenay, mais le site de l’ancien camping TCS a été récemment vendu. « On n’a pas encore pu tester le terrain à Miécourt, mais on a pu y faire une démonstration », explique Jérémy Noirat, vice-président du club qui admet que la journée passée dans la Baroche en septembre s’est avérée concluante.

Jérémy Noirat : « Il y a passablement d’aménagements à faire, mais on doit être prêt début mai. »

Le projet prévoit d’enterrer deux conteneurs pour stocker le matériel et un podium en bois au-dessus pour piloter les bolides télécommandés. « Notre priorité est de réaliser des aménagements qui s’intègrent dans le paysage. Je pense qu’on arrive à marier la nature avec le loisir. » En attendant l’autorisation définitive, une piste provisoire sera aménagée dès que les conditions le permettront. Elle accueillera trois manifestations les 2 et 3 mai, 30 et 31 mai, ainsi que 20 et 21 juin. /rce


 

