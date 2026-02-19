Les adeptes des modèles réduits ont trouvé leur terrain à Miécourt

Un projet de piste pour les véhicules en modèle réduit est sur le point de se concrétiser à Miécourt. Une demande de permis est parue jeudi matin dans le Journal officiel. Le site retenu de 2'000 mètres carrés se trouve à côté du terrain de football en dehors du village. L’installation d’une piste est devisée à 30'000 francs. Le Mini Bolides Club Jura, porteur du projet, déployait ses activités à Courgenay, mais le site de l’ancien camping TCS a été récemment vendu. « On n’a pas encore pu tester le terrain à Miécourt, mais on a pu y faire une démonstration », explique Jérémy Noirat, vice-président du club qui admet que la journée passée dans la Baroche en septembre s’est avérée concluante.