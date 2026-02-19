Peine confirmée dans une altercation au couteau à Moutier

La Cour suprême du canton de Berne s’est saisie d’une affaire qui s’était produite en 2023. Un homme avait été gravement blessé et les deux protagonistes avaient été condamnés en première instance.
Une affaire de coup de couteau à Moutier a ressurgi ce jeudi à la Cour suprême du canton de Berne. L’altercation entre deux hommes en juin 2023 avait fait un blessé grave. Les deux protagonistes avaient été condamnés en première instance. La Cour suprême a confirmé la sentence et l'expulsion du territoire suisse, selon les informations du « Journal du Jura ». /lge