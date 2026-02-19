Peine confirmée dans une altercation au couteau à Moutier

Une affaire de coup de couteau à Moutier a ressurgi ce jeudi à la Cour suprême du canton de Berne. L’altercation entre deux hommes en juin 2023 avait fait un blessé grave. Les deux protagonistes avaient été condamnés en première instance. La Cour suprême a confirmé la sentence et l'expulsion du territoire suisse, selon les informations du « Journal du Jura ». /lge