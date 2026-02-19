Une réflexion sur l’attractivité du centre-ville de Saint-Imier

La commune de Saint-Imier entame une réflexion sur l’attractivité de son centre-ville. En collaboration avec le Parc naturel régional Chasseral, certains aspects de la localité ont été discutés. Notamment la place de la voiture à St-Imier, ou alors de possibles nouvelles affectations pour la place du Marché. Cette dernière mériterait d’être davantage mise en valeur selon le Municipal et l’ISOS, un inventaire fédéral des sites bâtis en Suisse visant à faire reconnaître leur valeur patrimoniale. Dans ce processus de réflexion, les habitants et commerçants de la commune sont grandement impliqués. Ils sont invités à partager leurs avis via un sondage qui sera pris en compte pour la suite des procédures.

