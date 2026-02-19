Une réflexion sur l’attractivité du centre-ville de Saint-Imier

La commune de Saint-Imier entame une réflexion sur l’attractivité de son centre-ville. En collaboration avec le Parc naturel régional Chasseral, certains aspects de la localité ont été discutés. Notamment la place de la voiture à St-Imier, ou alors de possibles nouvelles affectations pour la place du Marché. Cette dernière mériterait d’être davantage mise en valeur selon le Municipal et l’ISOS, un inventaire fédéral des sites bâtis en Suisse visant à faire reconnaître leur valeur patrimoniale. Dans ce processus de réflexion, les habitants et commerçants de la commune sont grandement impliqués. Ils sont invités à partager leurs avis via un sondage qui sera pris en compte pour la suite des procédures.
Gisèle Tarin, en charge de l’économie et du tourisme. «Idéalement, ce centre-ville deviendrait un endroit dans lequel on peut parquer sans problème (…) »
Le 16 mars, une séance uniquement dédiée aux commerçants se tiendra dans la salle de l’espace Chasseral à la Clientis Arena. Dès septembre, des plans pourront être plus clairement définis quant à l’avenir du centre-ville de la commune. /rik