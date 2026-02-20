« Chaud Devant » : Nicolas Pape

« Chaud Devant » : Nicolas Pape

Nicolas Pape, président d’AgriJura prépare une sauce à la bolognaise. Le plus important dans cette recette est de travailler avec les produits de la région, la viande, les épices et les légumes.

Nicolas Pape très à l’aise dans sa cuisine en préparant une sauce bolognaise, selon une recette de sa maman. Nicolas Pape très à l’aise dans sa cuisine en préparant une sauce bolognaise, selon une recette de sa maman.

Une bolognaise ! Une délicieuse sauce aux saveurs de l’Italie pour accompagner des spaghettis, mais préparée avec les produits de la ferme et de notre région. Une évidence puisque la cuisine se partage avec Nicolas Pape, président d’AgriJura. Nous prenons de la hauteur et nous rendons à Pleigne, dans la maison de Nicolas Pape, construite il y a plusieurs siècles par les moines de Lucelle. Tout est réuni pour que la sauce soit divine : même la viande de la bolognaise provient des animaux de la ferme. /jpm

Nicolas Pape : « Avoir des bêtes de chez nous, que nous avons préparé sans ajouter d’artifices, permet de garder une viande de qualité. »

Chaud Devant - Spaghettis bolognaise.pdf (PDF, 10 ko)


 

