« Chaud Devant » : Nicolas Pape

Une bolognaise ! Une délicieuse sauce aux saveurs de l’Italie pour accompagner des spaghettis, mais préparée avec les produits de la ferme et de notre région. Une évidence puisque la cuisine se partage avec Nicolas Pape, président d’AgriJura. Nous prenons de la hauteur et nous rendons à Pleigne, dans la maison de Nicolas Pape, construite il y a plusieurs siècles par les moines de Lucelle. Tout est réuni pour que la sauce soit divine : même la viande de la bolognaise provient des animaux de la ferme. /jpm