Un accident sans blessé aux Genevez

Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi matin, vers 7h20, à l’intersection entre les communes de Lajoux, Les Genevez et Saignelégier. Un automobiliste qui circulait depuis Le Prédame en direction du chef-lieu franc-montagnard a fini sa course dans un talus pour une raison que l’enquête devra déterminer. Aucun blessé n’est à déplorer. La circulation a été perturbée pendant environ une heure et la police a procédé au constat d’usage. /comm-fco

