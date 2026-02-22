Le stress des parents face au lait en poudre

Une crainte de plus

Cette situation provoque un stress pour les parents qui donnent à leur enfant ce type de produits. C’est le cas de Noémie Petignat, maman d’une petite fille de 2 mois, qui complète l’allaitement par du lait en poudre. « C’est une crainte. Qu’est-ce qu’on donne à nos enfants ? Ça donne beaucoup de soucis », relève la citoyenne d’Alle, qui évoque un stress supplémentaire dans une période de la vie déjà chargée en questionnement.





Les sages-femmes essaient de rassurer

Souvent première personne de contact pour les mamans de nourrissons, les sages-femmes sont en première ligne. Julie Aeschbacher est la co-présidente de la section Jura-Neuchâtel de la Fédération suisse des sages-femmes. Son rôle est de rassurer les mamans qui ont choisi de ne pas allaiter ou qui doivent compléter avec du lait artificiel. Mais l’Ajoulote veille aussi à sensibiliser les parents face aux boîtes qui doivent être retournés. Cette sensibilisation des mamans face à ces lots de préparation potentiellement contaminés a aussi été menée par les puéricultrices jurassiennes, en contactant les parents d’enfants nourris au lait en poudre, nous a expliqué l’une d’entre elles, Agnès Donzé.





Des échantillons contaminés

Mercredi, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires expliquait que trente échantillons de préparations pour enfants, non concernés par des rappels, ont été analysés et aucun ne contenait de toxine céréulide. Par contre, deux des trois produits achetés par des familles, dont l’enfant présentait des symptômes, ont été testés positifs à cette toxine. Ces produits ont été rappelés par Danone début février. Une nouvelle campagne d’analyses sera menée au printemps. L’OSAV estime qu’il ne devrait plus y avoir de rappels à large échelle. /ncp