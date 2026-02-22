Le stress des parents face au lait en poudre

Le lait en poudre a mauvaise presse ces dernières semaines. En cause : la présence de toxine céréulide détectée dans plusieurs préparations pour bébé. Depuis le début de l’année, les fabricants des marques BEBA, Alfamino, Aptamil, Babybio et Bimbosan ont dû procéder en Suisse à des rappels de produits potentiellement contaminés. La toxine céréulide, très résistante à la chaleur, peut provoquer des vomissements et des diarrhées chez l’enfant quelques heures après son absorption et qui peuvent durer 6 à 24 heures.
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a communiqué mercredi, que vingt cas suspects ont été annoncés au cours des deux dernières semaines. Le médecin cantonal Mathieu Vermeille nous a précisé que le Service de la santé publique du Jura n’a pas reçu de signalement spécifique.
Notre dossier sur le lait contaminé
Une crainte de plus
Cette situation provoque un stress pour les parents qui donnent à leur enfant ce type de produits. C’est le cas de Noémie Petignat, maman d’une petite fille de 2 mois, qui complète l’allaitement par du lait en poudre. « C’est une crainte. Qu’est-ce qu’on donne à nos enfants ? Ça donne beaucoup de soucis », relève la citoyenne d’Alle, qui évoque un stress supplémentaire dans une période de la vie déjà chargée en questionnement.
Les sages-femmes essaient de rassurer
Souvent première personne de contact pour les mamans de nourrissons, les sages-femmes sont en première ligne. Julie Aeschbacher est la co-présidente de la section Jura-Neuchâtel de la Fédération suisse des sages-femmes. Son rôle est de rassurer les mamans qui ont choisi de ne pas allaiter ou qui doivent compléter avec du lait artificiel. Mais l’Ajoulote veille aussi à sensibiliser les parents face aux boîtes qui doivent être retournés. Cette sensibilisation des mamans face à ces lots de préparation potentiellement contaminés a aussi été menée par les puéricultrices jurassiennes, en contactant les parents d’enfants nourris au lait en poudre, nous a expliqué l’une d’entre elles, Agnès Donzé.
Des échantillons contaminés
Mercredi, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires expliquait que trente échantillons de préparations pour enfants, non concernés par des rappels, ont été analysés et aucun ne contenait de toxine céréulide. Par contre, deux des trois produits achetés par des familles, dont l’enfant présentait des symptômes, ont été testés positifs à cette toxine. Ces produits ont été rappelés par Danone début février. Une nouvelle campagne d’analyses sera menée au printemps. L’OSAV estime qu’il ne devrait plus y avoir de rappels à large échelle. /ncp