« Café des Arts » : Pidzi Hart »

L’artiste peintre et plasticien Pidzi Hart expose dès vendredi à la Galerie Paul Bovée à Delémont. « À travers », le titre de cette exposition est particulièrement important pour l’artiste, car il dévoile un travail très personnel entrepris il y a quelques années.

Les tableaux noir et blanc se créent en enlevant des couches de peintures avec de l’eau. « Je peins d’abord mes tableaux avec de l’acrylique noire, puis je crée mes œuvres avec l’eau qui va dévoiler les noirs, les blancs et les nuances de gris », explique le peintre. Un résultat qui étonne, qui surprend, mais qui permet à Pidzi Hart de se centrer sur une technique picturale très originale…