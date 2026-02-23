« Café des Arts » : Pidzi Hart »

Depuis 2023, Pidzi Hart travaille sur un nouveau concept artistique. Il en résulte de nouvelles ...
« Café des Arts » : Pidzi Hart »

Depuis 2023, Pidzi Hart travaille sur un nouveau concept artistique. Il en résulte de nouvelles toiles blanches et noires, des écrits et des photographies piquées dans l’instant. Sa nouvelle exposition « À travers » est à découvrir dès le vendredi 27 février à Delémont.

Pidzi Hart dans son atelier de présentation de peintures Pidzi Hart dans son atelier de présentation de peintures

L’artiste peintre et plasticien Pidzi Hart expose dès vendredi à la Galerie Paul Bovée à Delémont.  « À travers », le titre de cette exposition est particulièrement important pour l’artiste, car il dévoile un travail très personnel entrepris il y a quelques années.

Les tableaux noir et blanc se créent en enlevant des couches de peintures avec de l’eau. « Je peins d’abord mes tableaux avec de l’acrylique noire, puis je crée mes œuvres avec l’eau qui va dévoiler les noirs, les blancs et les nuances de gris », explique le peintre. Un résultat qui étonne, qui surprend, mais qui permet à Pidzi Hart de se centrer sur une technique picturale très originale…

Pidzi Hart : « Cette exposition est le résultat de trois ans de recherches dans ma nouvelle expression picturale. » /jmp

« À travers »,  la nouvelle exposition de Pidzi Hart dévoile des peintures, des écrits et des photographies à découvrir du 27 février au 22 mars à la Galerie Paul Bovée à Delémont. vernissage ce vendredi à 18h30


 

