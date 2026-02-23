Boulet invité d'honneur de la 12e édition de Delémont'BD

Gilles Roussel, alias Boulet, sera l'invité d'honneur ou Grand Trissou de la 12e édition de Delémont'BD. L'auteur français est devenu un spécialiste de l'heroic fantasy avec « Raghnarok » ou « Donjon », mais aussi du quotidien autobiographique avec « Notes » ou « Rogatons ».

Le dessinateur né en Seine-et-Marne et installé à Paris possède de nombreuses cordes à son arc, lui qui n'hésite pas à passer de l'album jeunesse aux histoires horrifiques, des illustrations sur papier aux performances à l'écran ou encore des bandes dessinées aux dessins animés.

Repéré par Zep, Gilles Roussel a débuté dans les années 2000 avec le magazine « Tchô! », dans lequel il a lancé plusieurs séries jeunesse. Il a ensuite rejoint la saga « Donjon » en tant que dessinateur de la série centrale « Donjon Zénith », pour laquelle il vient de publier son 6e volume.

En plus de ses multiples travaux en tant qu'illustrateur, l'homme né en 1975 a notamment travaillé comme scénariste et fait quelques passages dans le monde de l'animation.

Boulet se distingue aussi en participant à des podcasts avec son émission « Les nouilles rampantes » dans laquelle il raconte, avec ses collègues, des histoires d'horreur et des légendes urbaines, thématiques que l'on retrouve beaucoup dans ses travaux.

En tant qu'invité d'honneur, Gilles Roussel dessinera l'affiche de Delémont'BD 2026, qui aura lieu du 19 au 21 juin. Le parcours d'exposition « La balade dessinée » se poursuivra jusqu'au 9 août dans la vieille ville du chef-lieu jurassien. Le programme du festival et les autres invités n'ont pas encore été dévoilés. /comm-ATS