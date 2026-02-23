L’heure de début des cours ne sera pas décalée au collège de Moutier

Les collégiens ne commenceront pas l’école plus tard à Moutier. Le Conseil de ville a refusé lundi soir, par 32 voix contre 1, une motion des Jeunes progressistes de gauche. Le texte porté par Aitor Meyer demandait de repousser d’une trentaine de minutes l’heure de début des cours le matin à l’école secondaire. Le motionnaire avait notamment mis en avant l’horloge biologique spécifique des adolescents et la puberté qui a pour effet de décaler l’heure de coucher et de réveil.
L’exécutif appelait au rejet de la motion, principalement pour des questions d’organisation. « On a constaté que ce n’était pas si simple. On ne déplace pas des leçons comme ça de façon si aisée. Il y a la problématique de l’éventuelle garde des enfants le matin », explique Pierre Sauvain. Le conseiller municipal en charge des écoles ajoute qu’il faudrait replacer cette leçon à un autre moment, ce qui pourrait poser des problèmes pour les activités extrascolaires.
Pierre Sauvain : « Le Conseil municipal ne s’est pas vraiment prononcé sur le fond de la motion, mais plutôt sur la forme. »
Le motionnaire a proposé de transformer sa motion en postulat et de lancer un projet-pilote dans une seule classe, mais le conseiller municipal a estimé qu’une telle solution était encore plus problématique en termes de coordination avec les autres classes.
Le législatif prévôtois a également refusé une autre motion des Jeunes progressistes de gauche qui demandait d’accorder huit semaines de vacances aux apprentis de la ville contre cinq aujourd’hui.
Une nouvelle salle de sport en vue
Les conseillers de ville ont, par ailleurs, largement approuvé une motion du Rauraque visant à rénover la salle de sport de l’école secondaire. À la tribune, la motionnaire, Camille Ostorero, a indiqué avoir été contactée par des enseignants qui ont dénoncé la vétusté des infrastructures de la halle de gymnastique et de sa place extérieure. Le Conseil municipal a proposé de prévoir 20'000 francs dans le budget 2027 pour réaliser une étude préalable. /alr