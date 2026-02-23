L’heure de début des cours ne sera pas décalée au collège de Moutier

Les collégiens ne commenceront pas l’école plus tard à Moutier. Le Conseil de ville a refusé lundi soir, par 32 voix contre 1, une motion des Jeunes progressistes de gauche. Le texte porté par Aitor Meyer demandait de repousser d’une trentaine de minutes l’heure de début des cours le matin à l’école secondaire. Le motionnaire avait notamment mis en avant l’horloge biologique spécifique des adolescents et la puberté qui a pour effet de décaler l’heure de coucher et de réveil.

L’exécutif appelait au rejet de la motion, principalement pour des questions d’organisation. « On a constaté que ce n’était pas si simple. On ne déplace pas des leçons comme ça de façon si aisée. Il y a la problématique de l’éventuelle garde des enfants le matin », explique Pierre Sauvain. Le conseiller municipal en charge des écoles ajoute qu’il faudrait replacer cette leçon à un autre moment, ce qui pourrait poser des problèmes pour les activités extrascolaires.