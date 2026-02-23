Oser parler de ce qu’on a vécu pour se reconstruire

L’association jurassienne La Crevette lance une série documentaire qui mettra en lumière le témoignage de plusieurs femmes, dont la moitié sont des Jurassiennes, qui ont vécu des violences et qui ont dû se reconstruire. Le premier épisode sort ce lundi. 

Une série documentaire jurassienne sur la violence faite aux femmes va sortir ce lundi. C’est l’association La Crevette, fondée il y a une année pour promouvoir l’égalité des genres, qui a réalisé les six épisodes. Au travers de «  Sortir du Silence  », le public pourra découvrir l’histoire de plusieurs femmes qui ont été victimes de violences et qui ont dû se reconstruire par la suite. Plus de la moitié des témoignages concernent des Jurassiennes. Les épisodes seront à retrouver gratuitement sur les réseaux sociaux de l’association La Crevette, ainsi que sur sa page YouTube. Ils sortiront tous les uns mois et demi environ. 

Madeleine Braulin : « Beaucoup de femmes sont prêtes à parler de ce qu’elles ont subi. »

L’idée est venue de plusieurs rencontres faites dans la vie de tous les jours par les membres de l’association. « Il y a une sorte de libération de la parole qui commence à se faire. Ces femmes n’ont plus honte de ce qu’elles ont subi », raconte la réalisatrice Madeleine Braulin. L’habitante de Soulce a été marquée par plusieurs choses en récoltant ces témoignages. « Ce qui m’a fortement marqué, c’est le long processus de prise de conscience d’avoir vécu des violences. Une fois que ça a été conscientisé, il faut encore oser en parler. C’est vraiment un acte de résilience », relate-t-elle, en y voyant une forme d’espoir dans l’idée de se reconstruire. C’est ainsi l’objectif recherché au travers de cette série. « L’idée est de sensibiliser et d’amener les femmes qui n’osent pas parler à se libérer de cette honte. C’est un cercle vicieux, si les femmes ne parlent pas, c’est parce qu’elles ont honte et se sentent coupables de ce qui est arrivé et ça laisse sous silence le phénomène », explique Madeleine Braulin qui espère bien que sa série de témoignages aidera certaines femmes dans leur quotidien. /lge   

« En parler, c’est rendre compte de l’ampleur du phénomène. »

