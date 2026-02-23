Un duel pour la mairie d'Alle

Deux candidats pour la mairie d'Alle. Le Centriste Michael Roos et Claude Vanhoutéghem, qui se présente sous l’étiquette Avenir Responsable, se sont portés candidats pour le siège à l’issue du délai de dépôt des listes qui est arrivé à échéance ce lundi à midi. L’élection se tiendra le dimanche 19 avril prochain. Michael Roos est âgé de 46 ans et occupe la profession de chef de projet. Il est également président du football club du village. Son adversaire, Claude Vanhoutéghem, a 66 ans et est à la retraite.

L’ancienne maire de la commune ajoulote, Karine Génesta-Nagel avait annoncé sa démission en décembre dernier avec effet au 31 décembre 2025. L’élue du Centre avait justifié cette décision en avançant des raisons professionnelles et politiques. /comm-fwo