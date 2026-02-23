« Une bonne nouvelle pour le business »

Également président de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura (CCIJ), Olivier Haegeli avoue avoir, pour l’heure, peu d’informations sur des entreprises jurassiennes qui auraient entrepris des démarches actives pour se faire rembourser. « À ce stade, il est peut-être un peu prématuré pour des PME de se lancer dans de telles démarches », ajoute-t-il. De son côté, le groupe horloger biennois Swatch a annoncé ce lundi que sa filiale aux États-Unis allait demander le remboursement rétroactif des surtaxes payées. La Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) a par ailleurs déclaré ce lundi ne pas savoir à combien s'élèveront les nouveaux droits de douane pour les horlogers du pays. La FH attend plus de clarté. Enfin, la perception des droits de douane américains invalidés vendredi par la Cour suprême américaine sera suspendue à partir de mardi. /ech