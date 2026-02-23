Une décennie de soutien aux élèves malgaches

Une décennie d’existence pour l’Association franc-montagnarde pour le parrainage scolaire d’enfants à Madagascar (PSMADA). L’organisation soutient la scolarisation d’enfants dans l’école privée de St-Pierre Claver à Anjana. L’établissement, situé dans le centre-est du pays africain, compte actuellement environ 200 élèves. Avant l’aide de l’association taignonne, seuls 60 enfants y étaient scolarisés. Arlette Nappiot, fondatrice de PSMADA, avec son mari Jean-Paul, aujourd’hui décédé, revient sur la création de l’association : « Le Père Marc Ravelonantoandro était installé à Saignelégier et venait de Madagascar. Il nous a demandé si on pouvait fonder une association pour favoriser la scolarisation d’enfants pauvres dans sa région d’origine. » Le couple a répondu favorablement et depuis 10 ans PSMADA prend en charge « l’écolage, le matériel scolaire et deux repas par semaine pour les élèves », explique la présidente.

Arlette Nappiot a voyagé deux fois à Anjana. Elle se dit très satisfaite de l’évolution de l'école et des projets de PSMADA. L’association a permis la construction d’une « grande salle polyvalente » en 2024. « On a vu les enfants manger par terre. Il y a beaucoup de vent et de poussière. Les élèves peuvent désormais manger à l’intérieur », relate l’habitante de Saignelégier. Les parents, les élèves et l'école d’Anjara sont « très reconnaissants » du soutien de l’association jurassienne.