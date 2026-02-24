La guerre en Ukraine a constitué un « bouleversement massif » pour les entreprises de déminage

Le 24 février 2022 marquait le début de l’invasion russe en Ukraine. Quatre ans plus tard ...
La guerre en Ukraine a constitué un « bouleversement massif » pour les entreprises de déminage

Le 24 février 2022 marquait le début de l’invasion russe en Ukraine. Quatre ans plus tard, alors que le conflit s’enlise, la communauté continue de se mobiliser pour l’Ukraine, à l’image de la Fondation Digger basée à Tavannes.

La fondation Digger offre son aide pour nettoyer les terrains de guerre ukrainiens depuis le début de la guerre, en 2022. (Photo d'archives.) La fondation Digger offre son aide pour nettoyer les terrains de guerre ukrainiens depuis le début de la guerre, en 2022. (Photo d'archives.)

Il y a quatre ans, l’invasion russe en Ukraine débutait. Une guerre que le Kremlin qualifiait d’« opération militaire spéciale », devait initialement être éclair. Quatre ans plus tard, le conflit s’est enraciné malgré des négociations diplomatiques.

La Suisse envoie de son côté de l’aide humanitaire, une aide financière et octroie aussi le statut S aux Ukrainiens ayant trouvé refuge en Suisse. Un des efforts importants est fait du côté du déminage. Dans la région la fondation Digger offre déjà son aide pour nettoyer les terrains de guerre ukrainiens. Son directeur Frédéric Guerne se souvient du début de ce conflit et des décisions prises à l’époque pour envoyer une machine de déminage. « On est passé d’une demande mondiale d’environ dix machines par année à un peu près une centaine en une année de la part de l’Ukraine », souligne-t-il./jse

Frédéric Guerne : « C’est la première fois qu’on faisait ça dans un conflit ouvert. »

Ecouter le son


 

