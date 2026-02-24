La guerre en Ukraine a constitué un « bouleversement massif » pour les entreprises de déminage

Il y a quatre ans, l’invasion russe en Ukraine débutait. Une guerre que le Kremlin qualifiait d’« opération militaire spéciale », devait initialement être éclair. Quatre ans plus tard, le conflit s’est enraciné malgré des négociations diplomatiques.

La Suisse envoie de son côté de l’aide humanitaire, une aide financière et octroie aussi le statut S aux Ukrainiens ayant trouvé refuge en Suisse. Un des efforts importants est fait du côté du déminage. Dans la région la fondation Digger offre déjà son aide pour nettoyer les terrains de guerre ukrainiens. Son directeur Frédéric Guerne se souvient du début de ce conflit et des décisions prises à l’époque pour envoyer une machine de déminage. « On est passé d’une demande mondiale d’environ dix machines par année à un peu près une centaine en une année de la part de l’Ukraine », souligne-t-il./jse