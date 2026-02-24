Moutier lance un sondage sur les zones 30 km/h

La population prévôtoise est invitée à donner son avis sur les zones 30 km/h en ville de Moutier ...
Moutier lance un sondage sur les zones 30 km/h

La population prévôtoise est invitée à donner son avis sur les zones 30 km/h en ville de Moutier.

Le sondage est ouvert jusqu’au 31 mars 2026. (Photo d’illustration.) Le sondage est ouvert jusqu’au 31 mars 2026. (Photo d’illustration.)

Les autorités prévôtoises veulent connaître l’avis de leurs citoyennes et citoyens sur les zones 30 km/h. Elles lancent un sondage ouvert à toutes les personnes résidant ou se déplaçant régulièrement à Moutier afin de mieux comprendre les attentes et les préoccupations liées à ces aménagements. Le questionnaire aborde plusieurs thématiques telles que la sécurité, la qualité de vie ou encore la mobilité. Pour participer à l’enquête, rendez-vous jusqu'au 31 mars sur le site de la ville ou auprès de la réception de la Chancellerie municipale, à l’Hôtel de Ville.

Plusieurs quartiers de la cité prévôtoise possèdent déjà des zones 30 km/h. Ces dernières ont pour objectif « d’améliorer la sécurité routière, de réduire les nuisances sonores et de favoriser une meilleure cohabitation entre les différents usagers de l’espace public », soulignent les autorités dans leur communiqué de ce mardi. /comm-mlm


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un atelier de dessin à main levée pour les apprentis du bois

Un atelier de dessin à main levée pour les apprentis du bois

Région    Actualisé le 24.02.2026 - 18:09

La guerre en Ukraine a constitué un « bouleversement massif » pour les entreprises de déminage

La guerre en Ukraine a constitué un « bouleversement massif » pour les entreprises de déminage

Région    Actualisé le 24.02.2026 - 17:31

Montrer que « même handicapés, on peut faire de belles choses »

Montrer que « même handicapés, on peut faire de belles choses »

Région    Actualisé le 24.02.2026 - 16:22

« Bienvenue Moutier » : Conseil des seniors

« Bienvenue Moutier » : Conseil des seniors

Région    Actualisé le 24.02.2026 - 10:15

Articles les plus lus

« Bienvenue Moutier » : Conseil des seniors

« Bienvenue Moutier » : Conseil des seniors

Région    Actualisé le 24.02.2026 - 10:15

« La p’tite phrase » - La meilleure des idées

« La p’tite phrase » - La meilleure des idées

Région    Actualisé le 24.02.2026 - 10:40

Courgenay accepte une nouvelle répartition des recettes fiscales

Courgenay accepte une nouvelle répartition des recettes fiscales

Région    Actualisé le 24.02.2026 - 10:44

Montrer que « même handicapés, on peut faire de belles choses »

Montrer que « même handicapés, on peut faire de belles choses »

Région    Actualisé le 24.02.2026 - 16:22

Des caméras pour surveiller les écopoints à Moutier

Des caméras pour surveiller les écopoints à Moutier

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 22:59

« La p’tite phrase » - La meilleure des idées

« La p’tite phrase » - La meilleure des idées

Région    Actualisé le 24.02.2026 - 10:40

Courgenay accepte une nouvelle répartition des recettes fiscales

Courgenay accepte une nouvelle répartition des recettes fiscales

Région    Actualisé le 24.02.2026 - 10:44

Encourager l’achat d’appareils économes en énergie

Encourager l’achat d’appareils économes en énergie

Région    Actualisé le 24.02.2026 - 11:15