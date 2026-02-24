Moutier lance un sondage sur les zones 30 km/h

Les autorités prévôtoises veulent connaître l’avis de leurs citoyennes et citoyens sur les zones 30 km/h. Elles lancent un sondage ouvert à toutes les personnes résidant ou se déplaçant régulièrement à Moutier afin de mieux comprendre les attentes et les préoccupations liées à ces aménagements. Le questionnaire aborde plusieurs thématiques telles que la sécurité, la qualité de vie ou encore la mobilité. Pour participer à l’enquête, rendez-vous jusqu'au 31 mars sur le site de la ville ou auprès de la réception de la Chancellerie municipale, à l’Hôtel de Ville.

Plusieurs quartiers de la cité prévôtoise possèdent déjà des zones 30 km/h. Ces dernières ont pour objectif « d’améliorer la sécurité routière, de réduire les nuisances sonores et de favoriser une meilleure cohabitation entre les différents usagers de l’espace public », soulignent les autorités dans leur communiqué de ce mardi. /comm-mlm