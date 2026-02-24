Un atelier de dessin à main levée pour les apprentis du bois

Le bois n’a pas été leur matériau de travail mais les crayons. Les apprentis charpentiers de 2e année et menuisiers de 3e ont suivi mardi matin un atelier de dessin à main levée. Le cours a été dispensé à l’École Jurassienne du Bois (EJB) à Delémont par l’illustrateur jurassien Martial Berdat, plus connu sous son pseudonyme EMBÉ. C’est la troisième fois que ce cours est proposé aux apprentis des métiers du bois. Ils étaient une trentaine à effectuer esquisses, portraits et croquis avec perspective. « Les métiers de menuisiers et de charpentiers évoluent dans le sens du dessin assisté par ordinateur. De plus en plus, on laisse tomber le dessin technique, celui qu’on faisait avec l’équerre » explique Stéphane Willemin. L’enseignant en charpente ajoute que travailler avec des ambiances et des ombrages « donne tout de suite une autre dimension au dessin ».
Reportage
Pour Martial Berdat, l’objectif du cours était d’apprendre à esquisser à main levée et de sortir du numérique. « Le fait d’apprendre à dessiner des esquisses rapidement, ça peut être une bonne compétence pour eux. Et pour un client, ça peut être aussi sympa », relève l’auteur des aventures et enquêtes du commissaire Vaurient. EMBÉ estime que le dessin à main levée se perd peut-être un peu, avec les nouvelles technologies. « Tout ce qui est intelligence artificielle peut nous aider à travailler mais il ne faut pas que ça remplace notre imagination », ajoute-t-il.
Pour Loïc, apprenti charpentier, dessiner des personnages s’est avéré une tâche difficile. À l’inverse, la perspective a été plus simple pour lui puisqu’elle est régulièrement utilisée en classe. Le dessin à main levée n’est pas si compliqué mais cette compétence demande beaucoup de travail, selon Noé, apprenti menuisier.
Stéphane Willemin : « C’est un langage unique : par une simple esquisse, on résout beaucoup de problèmes ».
Concours de maquettes
Par ailleurs, l’Association Jurassienne des Entreprises de Charpente, Ebénisterie et Menuiserie (AJECEM) organise son traditionnel concours de maquettes pour les apprentis charpentiers. La bande dessinée est le thème de cette année. Delémont BD décernera un prix spécial. La remise des prix aura lieu à l’EJB à Delémont le 27 février à 18h30. Les plus belles maquettes seront exposées sur le stand des charpentiers lors du Salon interjurassien de la formation au Forum de l’Arc à Moutier du 4 au 8 mars. /ech