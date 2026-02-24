Un atelier de dessin à main levée pour les apprentis du bois

Le bois n’a pas été leur matériau de travail mais les crayons. Les apprentis charpentiers de 2e année et menuisiers de 3e ont suivi mardi matin un atelier de dessin à main levée. Le cours a été dispensé à l’École Jurassienne du Bois (EJB) à Delémont par l’illustrateur jurassien Martial Berdat, plus connu sous son pseudonyme EMBÉ. C’est la troisième fois que ce cours est proposé aux apprentis des métiers du bois. Ils étaient une trentaine à effectuer esquisses, portraits et croquis avec perspective. « Les métiers de menuisiers et de charpentiers évoluent dans le sens du dessin assisté par ordinateur. De plus en plus, on laisse tomber le dessin technique, celui qu’on faisait avec l’équerre » explique Stéphane Willemin. L’enseignant en charpente ajoute que travailler avec des ambiances et des ombrages « donne tout de suite une autre dimension au dessin ».