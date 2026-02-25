Enquête de la Comco dans le Jura : le Gouvernement invité à agir

Plusieurs mesures en vue

Rémy Meury demande ainsi dans son interpellation si le Gouvernement est disposé, « sans attendre la fin de l’enquête et les trois ans de sa durée probable », à mener un audit approfondi sur les pratiques d’adjudication dans les marchés publics cantonaux et communaux et à se préparer à lancer des procédures civiles contre les entreprises concernées. Il demande également si l’exécutif est prêt à suspendre le droit de soumission aux marchés publics pour les 20 sociétés. « C’est un peu radical, mais je rappelle qu’il s’agit d’une interpellation. Je n’aurais pas écrit cela dans une motion. C’est vraiment pour amener le Gouvernement à prendre un certain nombre de mesures », souligne Rémy Meury.

Quant à savoir s’il ne faudrait pas attendre la fin de l’enquête de la Comco, Rémy Meury indique que si la commission de la concurrence a mentionné les noms des entreprises, c’est qu’elle dispose d’indices « très sérieux ». Le député rappelle que les sociétés concernées peuvent aussi s’auto-dénoncer pour raccourcir la procédure. /alr