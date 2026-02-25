Enquête de la Comco dans le Jura : le Gouvernement invité à agir

Le député Rémy Meury (CS-POP) a déposé une interpellation mercredi au Parlement dans laquelle il demande si l’exécutif est prêt à prendre plusieurs mesures sans attendre la fin de l’enquête lancée dans le domaine de la construction et du génie civil.
Les autorités cantonales doivent intervenir sans attendre après l’extension de l’enquête de la Comco pour d'éventuels accord dans le domaine de la construction et du génie civil. C’est l’avis du député Rémy Meury (CS-POP) qui a déposé une interpellation mercredi au Parlement. Pour rappel, 20 entreprises jurassiennes font désormais l’objet d’une procédure de la commission de la concurrence. « Il nous parait essentiel que les collectivités puissent intervenir et vérifier ce qu’il s’est véritablement passé, et le cas échéant porter plainte », explique l’élu de Delémont.
Rémy Meury : « On cherche véritablement à faire en sorte que l’Etat et les collectivités locales prennent des mesures pour aller le plus vite possible dans cette enquête. »
Plusieurs mesures en vue
Rémy Meury demande ainsi dans son interpellation si le Gouvernement est disposé, « sans attendre la fin de l’enquête et les trois ans de sa durée probable », à mener un audit approfondi sur les pratiques d’adjudication dans les marchés publics cantonaux et communaux et à se préparer à lancer des procédures civiles contre les entreprises concernées. Il demande également si l’exécutif est prêt à suspendre le droit de soumission aux marchés publics pour les 20 sociétés. « C’est un peu radical, mais je rappelle qu’il s’agit d’une interpellation. Je n’aurais pas écrit cela dans une motion. C’est vraiment pour amener le Gouvernement à prendre un certain nombre de mesures », souligne Rémy Meury.
Quant à savoir s’il ne faudrait pas attendre la fin de l’enquête de la Comco, Rémy Meury indique que si la commission de la concurrence a mentionné les noms des entreprises, c’est qu’elle dispose d’indices « très sérieux ». Le député rappelle que les sociétés concernées peuvent aussi s’auto-dénoncer pour raccourcir la procédure. /alr